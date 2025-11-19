Руководство детсада из ХМАО ответило на упреки родителей за частые болезни детей

Дошкольники в ХМАО часто болеют в детских садах Фото: Анна Майорова © URA.RU

В детском саду «Теремок» Ханты-Мансийска ответили на негативные отзывы родителей, которые пожаловались на то, что дети часто болеют. Свою позицию руководство учреждения обозначило в разговоре с URA.RU.

«Как показывает статистика и климатические особенности нашего региона, в раннем возрасте, до трех лет, у детей действительно высокий уровень заболеваемости вирусными и кишечными инфекциями. В этот период в детском саду формируется коллективный иммунитет. И независимо от того, какое учреждение посещает ребенок, из-за слабого иммунитета он будет часто болеть», — пояснила URA.RU заведующая Теремка Роза Давлетова.

Она отметила, что в саду строго соблюдают санитарные нормы. Если у ребенка появляются симптомы болезни, группу разобщают и проводят противоэпидемические мероприятия. В учреждении регулярно проходят проверки Роспотребнадзора, работает система внутреннего контроля, весь персонал ежегодно проходит медосмотр. Также сад сотрудничает со специализированными организациями, которые берут пробы и проводят обработку помещений.

