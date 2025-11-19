Логотип РИА URA.RU
CNN раскрыл имя куратора мирных переговоров по Украине

CNN: Стив Уиткофф возглавляет разработку плана прекращения конфликта на Украине
19 ноября 2025 в 20:45
По данным издания, переговорный процесс ускорился на этой неделе

Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф возглавляет процесс разработки плана по прекращению конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщили несколько источников, знакомых с ходом переговоров, в интервью.

Как сообщил телеканал CNN, Москва дала понять, что готова заключить сделку. Приезд министра армии США Дэниела Дрисколла в Киев также является частью плана Белого дома по возобновлению мирных переговоров. «Дрисколл намеревался обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими чиновниками условия на поле боя, потребности в оружии, а также усилия по достижению мира», — цитирует издание собеседника.

Ранее Axios сообщило, что администрация США проводит закрытые консультации с Россией по разработке нового плана урегулирования украинского конфликта. Якобы с российской стороны план будет разрабатывать глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры проходят в закрытом формате, при этом позиция Киева и европейских союзников пока остается неясной.

