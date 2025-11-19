CNN раскрыл имя куратора мирных переговоров по Украине

По данным издания, переговорный процесс ускорился на этой неделе Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф возглавляет процесс разработки плана по прекращению конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщили несколько источников, знакомых с ходом переговоров, в интервью.

Как сообщил телеканал CNN, Москва дала понять, что готова заключить сделку. Приезд министра армии США Дэниела Дрисколла в Киев также является частью плана Белого дома по возобновлению мирных переговоров. «Дрисколл намеревался обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими чиновниками условия на поле боя, потребности в оружии, а также усилия по достижению мира», — цитирует издание собеседника.