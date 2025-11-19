Польша приговорила на пожизненное двух украинцев
Двоим украинцам грозит пожизненное лишение свободы
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Польше заочно обвинили двух граждан Украины во взрыве ж/д путей. Мужчины покинули Польшу через контрольно-пропускной пункт в Тересполе на границе с Беларусью, сообщил пресс-секретарь ведомства Пшемыслав Новак. За совершенное преступление им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
«Александр К. и Евгений И. обвиняются в подрыве железной дороги», — цитирует Новака ТАСС. По его словам, действия обвиняемых серьезно нарушили работу транспортной инфраструктуры и создали угрозу безопасности граждан.
Взрыв на железнодорожной линии Варшава — Люблин в районе Жычина произошел 16 ноября. Из-за этого пассажирский поезд совершил аварийную остановку. Благодаря тому, что машинист заметил повреждение рельсов вблизи станции и смог снизить скорость поезда, удалось избежать более серьезных последствий. Пассажиров эвакуировали — они не пострадали.
