Происшествия

Польша приговорила на пожизненное двух украинцев

В Польше заочно обвинили украинцев за взрыв на ж/д линии
19 ноября 2025 в 21:25
Двоим украинцам грозит пожизненное лишение свободы

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Польше заочно обвинили двух граждан Украины во взрыве ж/д путей. Мужчины покинули Польшу через контрольно-пропускной пункт в Тересполе на границе с Беларусью, сообщил пресс-секретарь ведомства Пшемыслав Новак. За совершенное преступление им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

«Александр К. и Евгений И. обвиняются в подрыве железной дороги», — цитирует Новака ТАСС. По его словам, действия обвиняемых серьезно нарушили работу транспортной инфраструктуры и создали угрозу безопасности граждан.

Взрыв на железнодорожной линии Варшава — Люблин в районе Жычина произошел 16 ноября. Из-за этого пассажирский поезд совершил аварийную остановку. Благодаря тому, что машинист заметил повреждение рельсов вблизи станции и смог снизить скорость поезда, удалось избежать более серьезных последствий. Пассажиров эвакуировали — они не пострадали. 

