Путин сообщил о своем здоровье
19 ноября 2025 в 21:12
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин отчитался о прохождении ежегодного медицинского обследования. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах пленарного заседания Сбербанка. Российский лидер отметил, что его результаты являются удовлетворительными.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал