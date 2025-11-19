«Шах и мат» в небе: на что способен новый российский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate

Самолет уже находится в цехе и дорабатывается Фото: Kremlin.ru/wikipedia.org/CC BY 4.0

Первый полет российского истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate ожидается в начале 2026 года. Об этом сообщил начальник летной службы ОКБ «Сухой» Герой России Сергей Богдан. В настоящее время самолет находится в цехе, продолжаются работы по его доработке и подготовке к испытаниям. Что известно о Су-75 Checkmate и какими характеристиками он обладает — в материале URA.RU.

История создания самолета

Впервые легкий тактический истребитель Су-75 Checkmate был представлен на авиасалоне МАКС-2021. В том же году состоялась зарубежная презентация самолета — она прошла в Дубае. Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев высказывал мнение о том, что этот самолет может послужить основой для совместной разработки с иностранными партнерами.

Что из себя представляет Су-75 Checkmate

Checkmate станет вторым российским истребителем пятого поколения (фото из архива) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Checkmate в переводе с английского означает «шах и мат». Это второй российский самолет пятого поколения. Он разрабатывается как дополнительный вариант к серийно производимому с 2020 года тяжелому истребителю Су-57.

Самолеты пятого поколения отличаются рядом особенностей, среди которых — сниженная радиолокационная заметность и возможность сверхзвукового полета. Кроме того, в их оснащение входит система на базе искусственного интеллекта, которая облегчает пилотам управление самолетом.

Су-75 планируется выпускать в трех версиях: одноместной, двухместной и беспилотной. Основная модификация — одноместная. Двухместная версия будет использоваться для обучения и тренировки пилотов. Беспилотные версии предполагается применять в качестве ударных групп, которые будут действовать под контролем пилотируемого истребителя Су-57 — аналогично комбинации Су-57 с беспилотником Су-70 «Охотник».

Характеристики истребителя

Истребитель Су-75 обладает рядом технических характеристик. Среди них:

Дальность полета без использования подвесных топливных баков — 2900 километров;

без использования подвесных топливных баков — 2900 километров; Максимальная скорость — 1,8 Маха;

— 1,8 Маха; Стоимость самолета — от 25 до 30 миллионов долларов (существенно ниже цены американского аналога F-35, который стоит более 100 миллионов долларов);

самолета — от 25 до 30 миллионов долларов (существенно ниже цены американского аналога F-35, который стоит более 100 миллионов долларов); Самолет способен нести до пяти ракет класса «воздух — воздух»;

класса «воздух — воздух»; Максимальная боевая нагрузка — 7400 килограммов;

— 7400 килограммов; Истребитель может одновременно поражать до шести целей;

Боевой радиус превышает 3000 километров.

Су-75 оснастят двигателем АЛ-41Ф1С либо «изделием 30» (фото из архива) Фото: Пресс-служба «Ростеха» © URA.RU

На презентации в 2021 году главный исполнительный директор Ростеха Сергей Чемезов отметил, что Су-75 способен эффективно противостоять самолетам пятого поколения как в дальних, так и в ближних боях. . Благодаря улучшенной незаметности самолет обладает высокими возможностями для прорыва противовоздушной обороны противника.

По информации портала «Русское оружие», Су-75 будет оснащен одним из двух двигателей: АЛ-41Ф1С или «изделием 30» (двигатель второго этапа для Су-57) с тягой от 15 до 18 тонн. Также самолет получит помехозащищенную радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой «Жук-МАЭ», которая способна обнаруживать малозаметные цели на расстоянии от 180 до 200 километров.