Россиянам раскрыли ситуацию с ценами на бензин

Сейчас бензин в среднем стоит 65,21 рубля за литр Фото: Роман Наумов © URA.RU

С 10 по 17 ноября средняя розничная цена на бензин в России снизилась вторую неделю подряд — до 65,21 рубля за литр. В то же время цена на дизельное топливо выросла, сообщили URA.RU в Росстате.

«С 10 по 17 ноября средняя розничная цена на бензин снизилась на 0,2%, или на 13 копеек, до 65,21 рубля за литр. А дизельное топливо подорожало на 0,32%, или на 24 копейки, до 74,8 рубля за литр», — рассказали агентству.

За этот период стоимость бензина Аи-92 снизилась на 0,24% — до 62,1 рубля за литр, Аи-95 — на 0,19%, до 67,21 рубля. При этом цена на Аи-98 выросла на 0,13% — до 88,01 рубля за литр. Общая инфляция в стране с 11 по 17 ноября составила 0,11%.

Продолжение после рекламы