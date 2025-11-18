Украина вновь оказалась в центре скандала с подрывом: реакция мира на взрыв ж/д путей в Польше

Пассажирский поезд совершил аварийную остановку на участке, где произошел инцидент (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На железнодорожной линии Варшава — Люблин в районе Жычина 16 ноября произошел взрыв. В связи с этим пассажирский поезд совершил аварийную остановку. Благодаря тому, что машинист заметил повреждение рельсов вблизи станции и смог снизить скорость поезда, удалось избежать более серьезных последствий. Пассажиры были оперативно эвакуированы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе выступления в сейме заявил, что к взрыву на ж/д путях, ведущих из Польши на Украину, причастны граждане второй страны. Их личности уже удалось выявить. По его мнению, это был саботаж. Что еще известно о взрыве на железнодорожной линии, как на него отреагировали в стране и мире — в материале URA.RU.

Хронология происшествия

Инцидент произошел на участке ж/д путей, который связывает Польшу и Украину

На территории Польши два дня назад было зафиксировано повреждение железнодорожной линии. Поврежденный участок — часть железнодорожной линии №7. Здесь курсируют, в том числе, поезда в сторону Люблина, Хелма и далее на Украину. В момент инцидента в поезде находились два пассажира и ряд сотрудников бригады, при этом все остались невредимы. Первичный осмотр позволил установить, что причиной остановки поезда стало повреждение участка рельсовой инфраструктуры.

По свидетельствам местных жителей, за несколько часов до инцидента они слышали звуки взрывов. На месте происшествия работали экстренные службы.

В МВД опровергли версию о взрыве

Однако в ответ на заявления местных жителей замглавы МВД Польши Мачей Дущик в интервью телеканалу Polsat News не подтвердил версию о том, что железнодорожные пути были повреждены из-за взрыва. Он подчеркнул, что не следует возлагать вину за произошедшее на Россию.

Польский премьер заявил о саботаже на ж/д путях

Позже Дональд Туск в соцсети X написал, что повреждение железнодорожных путей могло являться актом саботажа. В своем сообщении глава правительства отметил, что находится на связи с министром внутренних дел, и сообщил об отсутствии пострадавших. Компетентные органы занимались расследованием происшествия.

В НАТО предложили подождать результатов расследования взрыва

Рютте заявил, что не нужно делать поспешных выводов в связи со взрывом

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте отметил, что блок поддерживает активный диалог с польскими властями насчет произошедшего инцидента. Он призвал не делать поспешных выводов до завершения расследования.

В России отреагировали на происшествие в Польше

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления польского премьера о возможной причастности украинцев к взрыву железнодорожных путей. По его словам, власти страны допустили существенные ошибки в оценке ситуации и могут столкнуться с негативными последствиями. Он также обратил внимание на то, что Украина вновь оказывается в центре подобных инцидентов.