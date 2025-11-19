Скандал сорвал планы Зеленского: что стоит за отменой переговоров в Турции

Зеленский нужен Европе, чтобы военный конфликт с Россией продолжался, говорит Алексей Зудин Фото: Официальный сайт президента Украины

Коррупционный скандал вокруг команды Владимира Зеленского осложнил его отношения с Вашингтоном. Об этом говорит отмена встречи украинского лидера со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Анкаре, полагает старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин. По его словам, несмотря на это большинство стран Европы продолжает поддерживать нынешнее киевское руководство, чтобы затянуть военный конфликт.

«В США посчитали, что на фоне коррупционного скандала встречаться с Зеленским и Ермаком не стоит. Обнародовано достаточно компрометирующего киевского лидера и его соратников материала, на который в Штатах отреагировали остро. Звучат заявления о кризисе режима Зеленского и о том, что это сильный удар по нему лично», — подчеркнул Зудин.

Политики ЕС могут быть и сами вовлечены в коррупционные схемы вокруг финансирования Украины, полагает политолог Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Политолог полагает, что украинская оппозиция во главе с бывшим президентом Петром Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), с подачи которой запущен коррупционный скандал, рассчитывала именно на реакцию США. Политические конкуренты нынешнего режима используют расследование, чтобы «свалить» Зеленского, считает Зудин.

«Но не факт, что это у них получится. Потому что Зеленский, несмотря ни на что продолжает пользоваться серьезной поддержкой европейских стран. Они заинтересованы в том, чтобы Украина продолжала воевать, а смещение Зеленского грозит дестабилизацией той системы, которая успела сложиться вокруг его режима.

Кроме того, у политиков стран ЕС может быть не только геополитический и военный, но и вполне корыстный интерес, связанный с коррупционными схемами вокруг финансирования Киева», — комментирует эксперт.

19 ноября американские СМИ сообщили, что запланированная на сегодня встреча спецпосланника США Стива Уиткоффа с Зеленским не состоится. Также он отменил переговоры с главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком. Журналист The Еconomist Оливер Кэрролл отметил, что Уиткофф «не осознавал масштаб скандала, в который он заходил, соглашаясь на эту встречу». На этом фоне американцы могут по другому взглянуть на перспективы мирных переговоров: команде Зеленского нет дела до украинских солдат в котлах Красноармейска и Купянска, они заняты другими вещами.

В Европе риторика другая. Например, Германия на днях сообщила о планах выделить киевскому режиму 3 млрд евро. Глава Минфина ФРГ Ларс Клингайбль при этом призвал к поиску среднесрочных решений, позволяющих Евросоюзу продолжать помогать Украине.

В отличие от Европы, в США остро отреагировали на коррупционный скандал Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Но и в Европе есть исключения. Например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не будет поддерживать киевский режим, сославшись на коррупционные скандалы вокруг него. «Спасибо, но мы не хотим в этом участвовать. Мы не будем отправлять деньги венгерского народа на Украину. Дома им можно найти гораздо лучшее применение», — заявил политик на своей странице в соцсети.