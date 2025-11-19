Логотип РИА URA.RU
Сколько месяцев нужно копить деньги на Ямале, чтобы купить популярные марки машин

Жителям ЯНАО понадобится от 11 до 49 месяцев экономии, чтобы купить автомобиль
19 ноября 2025 в 21:41
На Geely ямальцам придется копить 49 месяцев

На Geely ямальцам придется копить 49 месяцев

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Чтобы накопить на автомобиль в ЯНАО придется откладывать деньги от 11 до 49 месяцев в зависимости от модели. Эксперты сервисов «Авито Авто» и «Авито Работы» рассказали URA.RU, сколько времени потребуется ямальцам, чтобы накопить на популярные новые автомобили. 

«В исследовании использовались данные о рекомендованных розничных ценах (без учета скидок и акций) на автомобили Lada Granta, Haval Jolion и Geely Monjaro», — отметили аналитики. Срок в месяцах, необходимый для накопления на машину в ЯНАО был также рассчитан на основе средних зарплат в округе.

По данным экспертов «Авито Работы», в третьем квартале текущего года в Ямало-Ненецком автономном округе среднее зарплатное предложение составляет 98 000 рублей. Таким образом на Lada Granta в комплектации Comfort (средняя цена1 080 000 рублей) можно накопить за 11 месяцев. На Haval Jolion в комплектации Elite (2 499 000 рублей) — за 25,5 месяца. Копить жителю Ямала на Geely Monjaro в комплектации Flagship (4 852 000 рублей) придется 49,5 месяца. Сроки накопления на указанные машины — одни из самых быстрых в России. 

