Сколько месяцев нужно копить деньги на Ямале, чтобы купить популярные марки машин

На Geely ямальцам придется копить 49 месяцев Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Чтобы накопить на автомобиль в ЯНАО придется откладывать деньги от 11 до 49 месяцев в зависимости от модели. Эксперты сервисов «Авито Авто» и «Авито Работы» рассказали URA.RU, сколько времени потребуется ямальцам, чтобы накопить на популярные новые автомобили.

«В исследовании использовались данные о рекомендованных розничных ценах (без учета скидок и акций) на автомобили Lada Granta, Haval Jolion и Geely Monjaro», — отметили аналитики. Срок в месяцах, необходимый для накопления на машину в ЯНАО был также рассчитан на основе средних зарплат в округе.