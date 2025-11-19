В ЯНАО не хватает квалифицированных поваров: сколько и за что готовы платить
В ЯНАО на одну вакансию повара приходится 0,7 резюме потенциальных кандидатов
В ЯНАО наблюдается дефицит поваров, пекарей и кондитеров. На одну вакансию в округе приходится всего 0,7 резюме потенциальных кандидатов, тогда как нормой считается от четырех резюме на вакансию, сообщили эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
«Медиана зарплатных предложений для поваров в Уральском федеральном округе составила в этом году 62,2 тысячи рублей. При этом наиболее конкурентные зарплаты этим специалистам готовы платить в ЯНАО — 77,2 тысячи рублей», — отметили эксперты платформы.
По данным аналитиков hh.ru, конкурентами в борьбе за такие кадры являются не только предприятия общепита, но и розничная торговля, развивающая кулинарное направление, на которую сейчас приходится четверть (24%) от всех вакансий поваров, пекарей и кондитеров. Среди ключевых требований к кандидатам — это образование по специальности «поварское дело», контроль сроков годности и качества продуктов, соблюдение санитарно-гигиенических норм, приготовление блюд по технологическим картам. Также компании обращают внимание на умение работать в команде, организаторские способности и ответственность.
Самые востребованные повара в ЯНАО
Наиболее востребованы повара, специализирующиеся на европейской кухне (32%), на втором месте — русская кухня (20%), третье место поделили азиатская и итальянская кухни (по 19%). Среди высокооплачиваемых вакансий в ЯНАО — должность шеф-повара с зарплатой от 130 до 180 тысяч рублей и повара-сушиста с заработком от 120 тысяч рублей в месяц.
Самые высокооплачиваемые вакансии для поваров в ЯНАО в ноябре
- Повар — от 150 000 рублей в месяц;
- Шеф-повар — от 130 000 до 180 000 рублей в месяц;
- Повар-сушист — от 120 000 рублей в месяц;
- Повар-универсал — от 92 000 рублей в месяц;
- Повар в гипермаркет — от 67 600 до 104 400 рублей в месяц.
