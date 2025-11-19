В ЯНАО не хватает квалифицированных поваров: сколько и за что готовы платить

В ЯНАО на одну вакансию повара приходится 0,7 резюме потенциальных кандидатов Фото: Размик Закарян © URA.RU

В ЯНАО наблюдается дефицит поваров, пекарей и кондитеров. На одну вакансию в округе приходится всего 0,7 резюме потенциальных кандидатов, тогда как нормой считается от четырех резюме на вакансию, сообщили эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Медиана зарплатных предложений для поваров в Уральском федеральном округе составила в этом году 62,2 тысячи рублей. При этом наиболее конкурентные зарплаты этим специалистам готовы платить в ЯНАО — 77,2 тысячи рублей», — отметили эксперты платформы.

По данным аналитиков hh.ru, конкурентами в борьбе за такие кадры являются не только предприятия общепита, но и розничная торговля, развивающая кулинарное направление, на которую сейчас приходится четверть (24%) от всех вакансий поваров, пекарей и кондитеров. Среди ключевых требований к кандидатам — это образование по специальности «поварское дело», контроль сроков годности и качества продуктов, соблюдение санитарно-гигиенических норм, приготовление блюд по технологическим картам. Также компании обращают внимание на умение работать в команде, организаторские способности и ответственность.

Продолжение после рекламы

Самые востребованные повара в ЯНАО

Наиболее востребованы повара, специализирующиеся на европейской кухне (32%), на втором месте — русская кухня (20%), третье место поделили азиатская и итальянская кухни (по 19%). Среди высокооплачиваемых вакансий в ЯНАО — должность шеф-повара с зарплатой от 130 до 180 тысяч рублей и повара-сушиста с заработком от 120 тысяч рублей в месяц.

Самые высокооплачиваемые вакансии для поваров в ЯНАО в ноябре