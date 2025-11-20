На Ямале за неделю выявлено 17 случаев гриппа

Прививки от гриппа сделали более 215 тысяч взрослых и около 96 тысяч детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Ямале за 46-ю неделю 2025 года (с 10 по 16 ноября) было зарегистрировано 17 случаев гриппа. Все заболевшие не были привиты от вируса в текущем сезоне. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по ЯНАО.

«За текущую неделю в округе выявлено 17 случаев гриппа среди населения. Из них семь случаев среди детского населения до 18 лет», — пишут на сайте ведомства.

Заболевания выявлены в Лабытнанги, Новом Уренгое, Ноябрьске и Пуровском районе. Преобладает штамм гриппа А(H3N2) — 16 случаев. Еще один случай пришелся на штамм А(H1N1). Параллельно в регионе за неделю зафиксировано 4371 случай заболевания ОРВИ, почти 3000 из них — среди детей до 18 лет.

С симптомами ОРВИ в больницы округа было направлено 80 человек, 67 из них — дети. По данным на 18 ноября, в ЯНАО прививки от гриппа сделали более 215 тысяч взрослых и около 96 тысяч детей.