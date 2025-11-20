Логотип РИА URA.RU
В Муравленко 606 семей из авариек получили ключи от новых квартир

20 ноября 2025 в 06:05
По словам Молдован, семьи уже переселились в 19 новых домов в городе

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Муравленко (ЯНАО) семья с маленьким ребенком получила ключи от новой квартиры по программе расселения аварийного жилья. Всего в двух новых домах города уже заселяются почти 80 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства округа на сайте.

«В городе состоялось торжественное вручение ключей от новых квартир жителям аварийного фонда. В общей сложности в две новостройки переедут почти 80 человек. В числе новоселов — семья Виктории и Данилы Никандровых. Два года назад супруги стали родителями и мечтали переехать в новое капитальное жилье», — пишут на сайте.

Мэр Муравленко Елена Молдован отметила, что задача губернатора Ямала Дмитрия Артюхова по расселению миллиона квадратных метров аварийного жилого фонда близка к концу. За семь лет было расселено около 23 тысяч семей. По словам Молдован, в городе уже построено 19 новых домов, куда переехали 606 семей.

Ремонт в квартирах выполнен «под ключ», а на прилегающей территории обустроили детскую площадку и парковки. В ближайшем будущем в округе планируют ввести еще более 700 квартир.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Антипаюта Тазовского района ЯНАО завершилось строительство четырехэтажного дома для переселения граждан из аварийного жилья. К переезду готовятся более 30 семей.

