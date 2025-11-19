Первый утренний автобус из Ноябрьска отменен из-за шторма

В округе прогнозируют гололед, объявлено штормовое предупреждение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) автобусный рейс №51, запланированный на 20 ноября на 05:45, отменен из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) города в группе «ВКонтакте».

«Отменены следующие рейсы по маршруту № 51. 20 ноября отменен рейс: из Ноябрьска — в 05:45», — пишут в посте. Автобус в поселок Вынгапур отправляется ежедневно с вокзала Ноябрьск-2.