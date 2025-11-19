Метель и гололед: на Ямале объявили штормовое предупреждение

Ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с Фото: Илья Московец © URA.RU

Синоптики объявили на 20 ноября штормовое предупреждение на всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Прогнозируют метель, сильные осадки и гололедицу. Об этом предупреждает ЕДДС-112 города Ноябрьск в группе «ВКонтакте».

«По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС — филиала ФГБУ „Обь-Иртышского УГМС“ 20 ноября 2025 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления. На дорогах гололедица», — пишут в посте.

Синоптики сообщают, что в Надымском, Пуровском, Ямальском и Тазовском районах ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Ночью и днем температура будет колебаться от +3 градусов до -9 градусов.

