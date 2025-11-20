Челябинец сгорел из-за неисправного электрооборудования

Тело мужчины найдено при тушении пожара Фото: Пресс-служба МЧС России по Челябинской области

В частном доме в Челябинске при тушении пожара найдено тело мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Ночью на номер 112 поступил сигнал о возгорании частного дома на улице Седовцев в Челябинске. В ходе тушения был обнаружен погибший мужчина 1958 года рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства.