Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Пожары

Челябинец сгорел из-за неисправного электрооборудования

20 ноября 2025 в 11:23
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Тело мужчины найдено при тушении пожара

Тело мужчины найдено при тушении пожара

Фото: Пресс-служба МЧС России по Челябинской области

В частном доме в Челябинске при тушении пожара найдено тело мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Ночью на номер 112 поступил сигнал о возгорании частного дома на улице Седовцев в Челябинске. В ходе тушения был обнаружен погибший мужчина 1958 года рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства.

К моменту прибытия огнеборцев пожар уже охватил жилой дом и хозяйственные постройки. Шесть единиц техники и 23 пожарных сумели отстоять соседние здания, однако общая площадь, затронутая пожаром, составила 130 квадратных метров. Предварительная причина происшествия — несоблюдение правил монтажа и использования электрооборудования.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал