Тюменцы окажутся абсолютной темноте Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Тюмени в выходные дни с 22 по 23 ноября пройдет несколько крупных культурных мероприятий. Тюменцев ждут уникальные экскурсии, новые театральные постановки и музыка любимых исполнителей. Полная афиша мероприятий, — в подборке URA.RU.

22 ноября, суббота

Во Дворце творчества «Пионер» состоится концерт, приуроченный ко Дню матери. В 14:00 будут работать мастер-классы по созданию открыток и подарков для мам. В 15:00 начнется праздничная программа «На одной волне». Гости праздника увидят яркие номера творческих коллективов «Пионера» и их талантливых мам, которые вместе со своими детьми будут создавать праздничное настроение. Вход на мероприятие — свободный.

Концертный зал «Золотые ворота Сибири» на один день станет настоящей модной площадкой. Там пройдет V юбилейное модное шоу Fashion Wave 2025. Гостей ждет масштабное событие с участием более 150 талантливых моделей и дизайнеров. В программе: показы коллекций от ведущих брендов, шоу-программа с профессиональными артистами, световые инсталляции и торжественное награждение лучших дизайнеров России. Специальный гость — Александр Селивонец, известный режиссер модной индустрии.

Гостям предложат пройти за кулисы театра Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Заглянуть за кулисы главной сцены Тюменской области приглашают в рамках экскурсии «Театр изнутри», которая проходит в драмтеатре. Гостей встречает один из актеров труппы и рассказывает, как проходят репетиции, как ставятся спектакли и показывает, как устроено пространство, куда обычно не пускают зрителей.

Необычная экскурсия «Мир на ощупь» пройдет в ТЦ «Арсиб Тауэр». Гостей ждет интерактивное путешествие с незрячим гидом, где можно трогать экспонаты и открывать привычные вещи заново — через звук, запах, прикосновения и эмоции.

Участники пройдут через жилую комнату, где простые действия придется выполнять на ощупь; окажутся на городской улице с ее шумом, поворотами и препятствиями; посетят рынок с ароматами специй и возможностью распознавать и взвешивать продукты; зайдут в тактильный музей с бюстами, картинами и мировыми достопримечательностями; а в финале отдохнут в городском кафе. Длительность экскурсии — 90 минут.

В МТЦ «Космос» покажут свою интерпретацию известной истории Шекспира «Не про Ромео и Джульетту». Актеры разыграют спектакль о первой любви двух современных подростков, которые попытаются ответить на извечный вопрос — «Правда, что любовь сильнее смерти?»

23 ноября, воскресенье

В арт-кафе драмтеатра пройдет концерт «Трибьют Rihanna». Вместе с бэндом TMN гости исполнят песни известной певицы в необычных аранжировках аранжировках.

Центр «Космос» ждет любителей петь. В этот день пройдет мероприятие «Пой хором» для всех желающих. Быть профессионалом — необязательно. Принять участие в музыкальном перформансе сможет каждый. Гости исполнят такие хиты, как «Седая ночь», «Ой, да не вечер», «Течет ручей» и другие композиции. Вход свободный, начало в 12:00.

Участникам покажут быт советских людей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Экскурсия «Машина времени, или назад в СССР» пройдет в «Доме пионеров», на Ялуторовском тракте. Гостям проведут экскурсию по дому, научат играть на барабане и завязывать пионерский галстук. Напоследок — гостей угостят пирожком и компотом — как из советской столовой.