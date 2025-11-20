Экс-главврач крупнейшей пермской больницы возглавил частную медклинику в Крыму

Бывший главный врач краевой больницы имени Е.А. Вагнера в Березниках Пермского края возглавил частную медклинику в Алуште (Крым). С 30 сентября он стал руководителем ООО «Медицинский центр Интеллект-Алушта». Данные опубликованы в Saby (ранее — СБИС), в беседе с корреспондентом URA.RU Конев подтвердил указанную информацию.

«Медицинский центр „Интеллект-Алушта“ (ООО), Конев Роман Андреевич, генеральный директор», — указано на информационном ресурсе. Основной владелец медклиники в Алуште — московское ООО «УК Интеллект-Сервис», контролируемое предпринимателем Людмилой Пузыревой. Ему принадлежит 90% в указанном юрлице, еще принадлежит столичной компании «Либерман и партнеры».

Больница в Березниках, которой руководил Конев, является крупнейшим медицинским учреждением в Прикамье (общий штат сотрудников превышает 2 тыс. человек). В 2021 году он оставил руководящую должность на фоне скандала с массовым увольнением медперсонала и последовавшей за этим ревизии руководства краевого минздрава. После увольнения Конев возглавил ГКБ №9 в Ижевске, работал колопроктологом и пластическим хирургом в частных медицинских учреждениях.