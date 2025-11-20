Действующая глава округа в Пермском крае решила переизбираться

Представление программ развития территории состоится 8 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В результате работы конкурсной комиссии определены два кандидата на должность главы Частинского муниципального округа (Пермский край). В числе претендентов — нынешняя глава округа Светлана Селиванова и Наталья Жуланова, занимающая должность заместителя начальника управления образования администрации округа.

«Представление программ развития территории состоится 8 декабря на заседании Думы. После ознакомления с программами депутаты проведут голосование и определят нового главу округа», — сообщает telegram-канал «На местах».