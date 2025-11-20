Действующая глава округа в Пермском крае решила переизбираться
Представление программ развития территории состоится 8 декабря
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В результате работы конкурсной комиссии определены два кандидата на должность главы Частинского муниципального округа (Пермский край). В числе претендентов — нынешняя глава округа Светлана Селиванова и Наталья Жуланова, занимающая должность заместителя начальника управления образования администрации округа.
«Представление программ развития территории состоится 8 декабря на заседании Думы. После ознакомления с программами депутаты проведут голосование и определят нового главу округа», — сообщает telegram-канал «На местах».
URA.RU 19 ноября сообщало о том, что в Барде Пермского края определены кандидаты на должность главы. Это нынешний руководитель территории Халиль Алапанов, а также Раиль Мурсалимов, который занимает должность начальника Красноярского территориального отдела администрации округа.
