Действующая глава округа в Пермском крае решила переизбираться

В Частых Пермского края определили кандидатов на должность главы территории
20 ноября 2025 в 12:26
Представление программ развития территории состоится 8 декабря

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В результате работы конкурсной комиссии определены два кандидата на должность главы Частинского муниципального округа (Пермский край). В числе претендентов — нынешняя глава округа Светлана Селиванова и Наталья Жуланова, занимающая должность заместителя начальника управления образования администрации округа.

«Представление программ развития территории состоится 8 декабря на заседании Думы. После ознакомления с программами депутаты проведут голосование и определят нового главу округа», — сообщает telegram-канал «На местах». 

URA.RU 19 ноября сообщало о том, что в Барде Пермского края определены кандидаты на должность главы. Это нынешний руководитель территории Халиль Алапанов, а также Раиль Мурсалимов, который занимает должность начальника Красноярского территориального отдела администрации округа. 

