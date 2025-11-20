Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Авто

В Пермском крае рухнули цены на бензин, но подорожал дизель

Росстат: литр бензина в Пермском крае за неделю подешевел на 17 копеек
20 ноября 2025 в 12:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По итогам недели дизельное топливо на региональных заправках осталось самым дорогим среди регионов ПФО

По итогам недели дизельное топливо на региональных заправках осталось самым дорогим среди регионов ПФО

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Поданным на 17 ноября 2025 года средняя цена за литр автомобильного топлива в Пермском крае составила 63 рубля 99 копеек. Это на 17 копеек ниже показателя, зафиксированного неделей ранее. 10 ноября цена составляла 64 рубля 16 копеек. 

«С 11 по 17 ноября в Пермском крае наблюдалось изменение цен на различные марки бензина. Так, средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 снизилась на 20 копеек и составила 61 рубль 1 копейка, АИ-95 — уменьшилась на 14 копеек, до 66 рублей 2 копеек. В то же время средняя цена на бензин марки АИ-98 и выше увеличилась на 17 копеек и достигла 88 рублей 82 копеек за литр», — сказано в информации на официальном сайте Росстата. 

Стоимость дизельного топлива также изменилась. Цена за литр выросла на 28 копеек и составила 74 рубля 94 копейки. По итогам недели дизельное топливо на заправках Пермского края осталось самым дорогим среди регионов ПФО.

Продолжение после рекламы

За указанный период изменения цен на бензин были зафиксированы в 35 субъектах страны. Наибольший рост цен отмечен в Хакасии — 5,3%. В 42 регионах цены снизились, наиболее значительное снижение зафиксировано в Калмыкии и Кабардино-Балкарии — на 2,2%. В Пермском крае снижение составило 0,26%.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал