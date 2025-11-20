В Пермском крае рухнули цены на бензин, но подорожал дизель
По итогам недели дизельное топливо на региональных заправках осталось самым дорогим среди регионов ПФО
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Поданным на 17 ноября 2025 года средняя цена за литр автомобильного топлива в Пермском крае составила 63 рубля 99 копеек. Это на 17 копеек ниже показателя, зафиксированного неделей ранее. 10 ноября цена составляла 64 рубля 16 копеек.
«С 11 по 17 ноября в Пермском крае наблюдалось изменение цен на различные марки бензина. Так, средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 снизилась на 20 копеек и составила 61 рубль 1 копейка, АИ-95 — уменьшилась на 14 копеек, до 66 рублей 2 копеек. В то же время средняя цена на бензин марки АИ-98 и выше увеличилась на 17 копеек и достигла 88 рублей 82 копеек за литр», — сказано в информации на официальном сайте Росстата.
Стоимость дизельного топлива также изменилась. Цена за литр выросла на 28 копеек и составила 74 рубля 94 копейки. По итогам недели дизельное топливо на заправках Пермского края осталось самым дорогим среди регионов ПФО.
За указанный период изменения цен на бензин были зафиксированы в 35 субъектах страны. Наибольший рост цен отмечен в Хакасии — 5,3%. В 42 регионах цены снизились, наиболее значительное снижение зафиксировано в Калмыкии и Кабардино-Балкарии — на 2,2%. В Пермском крае снижение составило 0,26%.
