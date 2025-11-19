Тюмень заслужила право провести крупный федеральный форум
Город признали передовым в области урбанистики и архитектуры
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Региональный день III всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» будет проведен в Тюмени. Об этом стало известно после встречи губернатора региона Александра Моора и сопредседателя ВАРМСУ, члена президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирины Гусевой.
«Регион признан лидером в урбанистике и архитектуре: здесь реализуются передовые проекты по преображению городской среды, налаживается сотрудничество с бизнесом и создаётся институт развития городов. Ярким примером такого грамотного подхода к градостроительной политике является создание мастер-плана Тобольска», — приводит слова Гусевой инфоцентр регионального правительства.
Известно, что региональные дни пройдут в Тюмени 20 и 21 ноября. Они будут посвящены урбанистике и архитектуре, сообщает официальный сайт форума. Предполагается, что участники осмотрят новые жилые массивы и общественные пространства Тюмени. В программе также лекции и встречи с ведущими экспертами. Ранее урбанисты назвали ключевые особенности Тюмени.
