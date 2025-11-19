Тюмень заслужила право провести крупный федеральный форум

Город признали передовым в области урбанистики и архитектуры Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Региональный день III всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» будет проведен в Тюмени. Об этом стало известно после встречи губернатора региона Александра Моора и сопредседателя ВАРМСУ, члена президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирины Гусевой.

«Регион признан лидером в урбанистике и архитектуре: здесь реализуются передовые проекты по преображению городской среды, налаживается сотрудничество с бизнесом и создаётся институт развития городов. Ярким примером такого грамотного подхода к градостроительной политике является создание мастер-плана Тобольска», — приводит слова Гусевой инфоцентр регионального правительства.