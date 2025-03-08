08 марта 2025
07 марта 2025

Продюсер «Бумера» стал победителем кинофестиваля «Дух огня» в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Члиянц прекращал работу кинопродюсером на 10 лет
Сергей Члиянц прекращал работу кинопродюсером на 10 лет Фото:

Продюсер кинокартины «Бумер» Сергей Члиянц завоевал главный приз кинофестиваля «Дух огня» в номинации лучший российский дебютный фильм. Это стало известно в ходе церемонии закрытия, которая проходит в Ханты-Мансийске, передает корреспондент URA.RU.

«Это мой дебют режиссерский, пожелайте мне сил и здоровья. Может я что-то еще успею снять», — прокомментировал Члиянц, получая награду.

Он рассказал, что раньше являлся кинопродюсером, а потом на 10 лет уходил из профессии. Фильм «Ветер» является для него дебютным в качестве режиссера. Актер Олег Васильков, снимавшийся в этом фильме, получил награду за лучшую мужскую роль. Лучшей актрисой названа Дарья Алыпова, которая играла в киноленте «Северная станция».

Губернатор Югры Руслан Кухарук, являющийся председателем оргкомитета «Дух огня», вручил приз в номинации «Фильм в работе». Среди иностранных картин лучшим дебютом признан фильм из Китая «Убить монгольскую лошадь». Об этом объявил корейский режиссер Щин ен-щик, который возглавлял международное жюри кинофестиваля.

Кухарук подвел статистические итоги кинофестиваля «Дух огня». По его словам, в этом году было побито много рекордов: отправлено 563 заявки из 45 стран мира, представлено 94 картины, проведено 186 показов, принято более 17 тысяч гостей.

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Продюсер кинокартины «Бумер» Сергей Члиянц завоевал главный приз кинофестиваля «Дух огня» в номинации лучший российский дебютный фильм. Это стало известно в ходе церемонии закрытия, которая проходит в Ханты-Мансийске, передает корреспондент URA.RU. «Это мой дебют режиссерский, пожелайте мне сил и здоровья. Может я что-то еще успею снять», — прокомментировал Члиянц, получая награду. Он рассказал, что раньше являлся кинопродюсером, а потом на 10 лет уходил из профессии. Фильм «Ветер» является для него дебютным в качестве режиссера. Актер Олег Васильков, снимавшийся в этом фильме, получил награду за лучшую мужскую роль. Лучшей актрисой названа Дарья Алыпова, которая играла в киноленте «Северная станция». Губернатор Югры Руслан Кухарук, являющийся председателем оргкомитета «Дух огня», вручил приз в номинации «Фильм в работе». Среди иностранных картин лучшим дебютом признан фильм из Китая «Убить монгольскую лошадь». Об этом объявил корейский режиссер Щин ен-щик, который возглавлял международное жюри кинофестиваля. Кухарук подвел статистические итоги кинофестиваля «Дух огня». По его словам, в этом году было побито много рекордов: отправлено 563 заявки из 45 стран мира, представлено 94 картины, проведено 186 показов, принято более 17 тысяч гостей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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