Лисица с огнестрелом: как спасли раненого зверя в Пермском крае. Фото

В Пермском крае спасли подстреленную молодую лису
20 ноября 2025 в 12:57
Сейчас животное постепенно восстанавливается

Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В городе Чусовой (Пермский край) была обнаружена лисица с огнестрельным ранением. Сейчас животное постепенно восстанавливается.

«Ей дали ей кличку Фаня. Возраст лисицы составляет примерно 6–7 месяцев. После проведения ультразвукового исследования были выявлены травмы: перелом лапы, раздробленный таз и огнестрельное ранение», — сообщает благотворительная организация РЦ Фауна Урала — Помощь диким животным в Перми в соцсети «ВКонтакте». 

На текущей неделе животному была проведена хирургическая операция. Хотя лиса сможет ходить, походка будет с хромотой. В настоящее время она проходит реабилитационные процедуры и постепенно восстанавливает силы. Зоозащитники также продолжают сбор средств для помощи Фане. 

Возраст лисицы составляет примерно 6–7 месяцев

Фото: ВКонтакте / РЦ Фауна Урала | Помощь диким животным г. Пермь

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

