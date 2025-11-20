В городе Чусовой (Пермский край) была обнаружена лисица с огнестрельным ранением. Сейчас животное постепенно восстанавливается.

«Ей дали ей кличку Фаня. Возраст лисицы составляет примерно 6–7 месяцев. После проведения ультразвукового исследования были выявлены травмы: перелом лапы, раздробленный таз и огнестрельное ранение», — сообщает благотворительная организация РЦ Фауна Урала — Помощь диким животным в Перми в соцсети «ВКонтакте».

На текущей неделе животному была проведена хирургическая операция. Хотя лиса сможет ходить, походка будет с хромотой. В настоящее время она проходит реабилитационные процедуры и постепенно восстанавливает силы. Зоозащитники также продолжают сбор средств для помощи Фане.