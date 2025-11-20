Лисица с огнестрелом: как спасли раненого зверя в Пермском крае. Фото
Сейчас животное постепенно восстанавливается
Фото: Георгий Бергал © URA.RU
В городе Чусовой (Пермский край) была обнаружена лисица с огнестрельным ранением. Сейчас животное постепенно восстанавливается.
«Ей дали ей кличку Фаня. Возраст лисицы составляет примерно 6–7 месяцев. После проведения ультразвукового исследования были выявлены травмы: перелом лапы, раздробленный таз и огнестрельное ранение», — сообщает благотворительная организация РЦ Фауна Урала — Помощь диким животным в Перми в соцсети «ВКонтакте».
На текущей неделе животному была проведена хирургическая операция. Хотя лиса сможет ходить, походка будет с хромотой. В настоящее время она проходит реабилитационные процедуры и постепенно восстанавливает силы. Зоозащитники также продолжают сбор средств для помощи Фане.
Возраст лисицы составляет примерно 6–7 месяцев
Фото: ВКонтакте / РЦ Фауна Урала | Помощь диким животным г. Пермь
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!