Пермь вошла в топ-5 городов с самыми дорогими чайными церемониями в стране

В Перми стоимость участия в чайной церемонии в среднем составляет 1,2 тысячи рублей за человека. Дороже такие мероприятия проводят только в Москве, Красноярске и Новосибирске. Об этом сообщили аналитики сервиса 2ГИС в своем telegram-канале.

«Дороже всего попробовать правильно заваренный чай в Москве — в столице средняя цена составляет 1,5 тысячи рублей. В пятерку самых дорогих городов также вошли Красноярск (1,3 тысячи рублей), Новосибирск (1,2 тысячи рублей), Пермь (1,2 тысячи рублей) и Санкт-Петербург (1,1 тысячи рублей)», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в городах-миллионниках в среднем чайные церемонии проводят за 950 рублей. Дешевле всего посетить ее в Волгограде, где участие стоит 450 рублей. Также низкие цены в Воронеже (520 рублей) и Уфе (600 рублей).

Аналитики добавили, что за последние четыре года популярность чайных церемоний в России сильно выросла. Количество чайных клубов увеличилось на 32%, а количество запросов — на 48%. По словам экспертов, чайные клубы от обычных кафе отличаются тем, что в этом пространстве не только угощают редкими напитками, но и рассказывают о чайной культуре. Продегустировать чай можно самостоятельно или в сопровождении мастера.