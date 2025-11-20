Логотип РИА URA.RU
В Сургуте следователи выясняют причины вспышки инфекции в колледже среди студентов

Следователи начали проверку после массовых заболеваний в колледже Сургута
20 ноября 2025 в 13:06
Фото: Илья Московец © URA.RU

Следственный комитет Сургута начал проверку после сообщений о массовом заболевании студентов политехнического колледжа. Проверка организована по поручению руководителя управления Михаила Мокшина, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«По поручению руководителя следственного управления организована процессуальная проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия», — уточнили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура также начала проверку. Утром 20 ноября за медпомощью обратились девятнадцать студентов с признаками острой кишечной инфекции. Предварительно, у них выявили норовирус.

