В Сургуте следователи выясняют причины вспышки инфекции в колледже среди студентов

Следственный комитет Сургута начал проверку после сообщений о массовом заболевании студентов политехнического колледжа. Проверка организована по поручению руководителя управления Михаила Мокшина, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура также начала проверку. Утром 20 ноября за медпомощью обратились девятнадцать студентов с признаками острой кишечной инфекции. Предварительно, у них выявили норовирус.