Свердловчанам раздадут по миллиону при одном условии
Денис Паслер анонсировал запуск программы «Земский тренер»
Фото: Илья Московец © URA.RU
Свердловская область с 2026 года запускает программу «Земский тренер» по аналогии с успешными федеральными проектами поддержки специалистов на селе. Первые 25 тренеров, готовых переехать в малые города и поселки региона, получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор области Денис Паслер.
Новая программа направлена на обеспечение спортивных школ в муниципалитетах с численностью населения до 50 тысяч человек квалифицированными кадрами. Участникам проекта предстоит работать тренерами, инструкторами-методистами и преподавателями в течение пяти лет.
«Свердловская область — один из самых спортивных регионов России. Мы укрепляем это направление: строим современные спортивные комплексы, развиваем массовый спорт во дворах, обеспечиваем сферу сильными наставниками», — отметил Денис Паслер.
Программа уже вызвала большой интерес у муниципалитетов — в 17 территориях открыты 37 вакансий для будущих участников. Среди первых населенных пунктов, где требуются спортивные специалисты, — Березовский, Карпинск, Рефтинский, Буланаш, Исток и другие.
Для участия в программе «Земский тренер» необходимо иметь профильное образование и заключить трудовой договор на пять лет. Аналогичные программы «Земский доктор», «Земский учитель» и «Земский работник культуры» уже доказали свою эффективность в привлечении специалистов в малые города и сельские территории Свердловской области.
