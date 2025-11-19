Свердловчанам раздадут по миллиону при одном условии

Денис Паслер анонсировал запуск программы «Земский тренер» Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловская область с 2026 года запускает программу «Земский тренер» по аналогии с успешными федеральными проектами поддержки специалистов на селе. Первые 25 тренеров, готовых переехать в малые города и поселки региона, получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор области Денис Паслер.

Новая программа направлена на обеспечение спортивных школ в муниципалитетах с численностью населения до 50 тысяч человек квалифицированными кадрами. Участникам проекта предстоит работать тренерами, инструкторами-методистами и преподавателями в течение пяти лет.

«Свердловская область — один из самых спортивных регионов России. Мы укрепляем это направление: строим современные спортивные комплексы, развиваем массовый спорт во дворах, обеспечиваем сферу сильными наставниками», — отметил Денис Паслер.

Продолжение после рекламы

Программа уже вызвала большой интерес у муниципалитетов — в 17 территориях открыты 37 вакансий для будущих участников. Среди первых населенных пунктов, где требуются спортивные специалисты, — Березовский, Карпинск, Рефтинский, Буланаш, Исток и другие.