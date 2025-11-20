Сборная России под руководством экс-курганца Рублевского одержала победы на ЧМ

Шахматный тренер из Кургана выступает со сборной России на ЧМ Фото: Илья Московец © URA.RU

Женская сборная России по шахматам под тренерским руководством уроженца Кургана Сергея Рублевского занимает первое место в группе А командного чемпионата мира, который проходит в Линаресе, Испания. Российские шахматистки одержали победы в первых двух турах против Казахстана и США. Об успехах тренера сообщили в пресс-службе спортуправления Курганской области.

