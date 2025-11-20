Сборная России под руководством экс-курганца Рублевского одержала победы на ЧМ
Шахматный тренер из Кургана выступает со сборной России на ЧМ
Фото: Илья Московец © URA.RU
Женская сборная России по шахматам под тренерским руководством уроженца Кургана Сергея Рублевского занимает первое место в группе А командного чемпионата мира, который проходит в Линаресе, Испания. Российские шахматистки одержали победы в первых двух турах против Казахстана и США. Об успехах тренера сообщили в пресс-службе спортуправления Курганской области.
В чемпионате участвуют 12 команд, разделенные на две группы для круговых турниров, после чего по четыре лучшие команды выходят в плей-офф, который пройдет 21–23 ноября. Рублевский, уроженец Курганской области, является международным гроссмейстером и заслуженным мастером спорта России с многолетним успешным опытом как игрока и тренера.
