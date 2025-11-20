В Кургане помещение «Сбербанка» продают после реконструкции Фото: популярный сайт объявлений

В Кургане выставили на продажу офис «Сбербанка», расположенный по улице Коли Мяготина, 100 возле КЦ «Академия». Помещение будет продано на торгах. Объявление опубликовано на популярном сайте.

«Продается нежилое помещение (помещение сберкассы). Общая площадь 533,7 квадратных метра. В настоящее время на объекте размещаются внутренние структурные подразделения ПАО Сбербанк. Реализуется на торгах. Цена 45 140 283 рублей», — указано в объявлении на популярном сайте.

Уточняется, что в эту стоимость входят не только помещения на первом и втором этаже здания, но и земельный участок. Его площадь составляет более 4200 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что отделение банка рядом с КЦ «Академией» закрыто на реконструкцию. Оно открылось в начале октября.