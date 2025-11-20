В Курганской области подешевели популярные марки бензина
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Курганской области за неделю понизилась средняя стоимость марок бензина АИ-92 и АИ-95, которые наряду с дизелем являются наиболее популярными видами топлива у местных автомобилистов. Об этом URA.RU сообщили в управлении Свердловскстата.
«Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение на 17 ноября в Курганской области. Бензин автомобильный АИ-92, индекс потребительских цен в % — 99,55; Бензин автомобильный АИ-95 — 99,77%», — информирует в своем ценовом бюллетене ведомство. Они стоят в среднем 58,50 и 63,53 рубля за литр соответственно. Цены сравнивались с данными на 10 ноября 2025 года.
Немного выросло в цене дизельное топливо. Солярка подорожала на 0,14% и в среднем стоит в области 74,12 рубля за литр.
Ранее, по данным Свердловскстата, к 10 ноября 2025 года в Курганской области бензин марок АИ-92 и АИ-98 и выше подорожал, дизельное топливо выросло в цене еще сильнее, а АИ-95 незначительно подешевел. Таким образом, тенденция изменения цен на топливо в регионе за последнюю неделю изменилась: АИ-92 и АИ-95 снизились в цене, а дизельное топливо немного подорожало.
- Роман П.20 ноября 2025 10:44Если понижение цены так и будет дальше происходить, то это очень хороший подарок у новому году, всем курганцам. От цены на бензин зависят цены на многие товары.
- водитель Геннадий20 ноября 2025 10:42Какая замечательная новость и отличная тенденция! Очень редкая и радостная за последнее время. Прям праздник какой то!