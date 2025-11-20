В Курганской области подешевели популярные марки бензина

В Курганской области снизилась средняя цена на бензин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за неделю понизилась средняя стоимость марок бензина АИ-92 и АИ-95, которые наряду с дизелем являются наиболее популярными видами топлива у местных автомобилистов. Об этом URA.RU сообщили в управлении Свердловскстата.

«Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение на 17 ноября в Курганской области. Бензин автомобильный АИ-92, индекс потребительских цен в % — 99,55; Бензин автомобильный АИ-95 — 99,77%», — информирует в своем ценовом бюллетене ведомство. Они стоят в среднем 58,50 и 63,53 рубля за литр соответственно. Цены сравнивались с данными на 10 ноября 2025 года.

Немного выросло в цене дизельное топливо. Солярка подорожала на 0,14% и в среднем стоит в области 74,12 рубля за литр.

