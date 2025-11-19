Автору гимна Курганской области установят мемориальную доску

В Кургане в честь автора текста гимна Зауралья Анатолия Львова сделают мемориальную доску Фото: Илья Московец © URA.RU

Автору гимна Курганской области Анатолию Львову установят мемориальную доску в областном центре. Такое решение приняли депутаты городской думы. Об этом сообщила председатель думы Любовь Силантьева.

«Мы проголосовали за установление мемориальной доски автору текста гимна Курганской области Анатолию Львову. Он сформировал достойную коллекцию областного художественного музея и внес немалый вклад в развитие культуры нашего города и региона», — сообщила Любовь Силантьева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».