Курганцу пришлось вернуть сотни тысяч господдержки после увольнения из школы
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Житель Катайского округа вернул в бюджет Курганской области более 350 тысяч рублей, так как не выполнил условия социального контракта после получения господдержки на строительство дома. Мужчина не отработал положенный по договору срок в селе, и стал должником перед бюджетом. Информацию URA.RU сообщили в управлении судебных приставов.
«Мужчина получил социальную выплату на строительство дома в сельской местности при условии официального трудоустройства и работы в селе на определенный срок. Хотя дом он построил и зарегистрировался в нем, обязательство по трудовой деятельности он не выполнил, уволившись сразу после получения денег. Суд потребовал вернуть выплату, однако мужчина не спешил это делать, и после вмешательства судебных приставов долг был принудительно взыскан», — сообщает в пресс-релизе пресс-служба курганского УФССП. Сумма возврата составила 357 тысяч рублей.
Приставы ограничили выезд должника за пределы России. Это вынудило его погасить долг полностью. С мужчины дополнительно взыскали исполнительский сбор в размере 25 тысяч рублей из-за игнорирования решения суда и попытки избежать исполнения обязательств.
