Курганцу пришлось вернуть сотни тысяч господдержки после увольнения из школы

Житель Катайского округа вернул в бюджет Курганской области более 350 тысяч рублей, так как не выполнил условия социального контракта после получения господдержки на строительство дома. Мужчина не отработал положенный по договору срок в селе, и стал должником перед бюджетом. Информацию URA.RU сообщили в управлении судебных приставов.

«Мужчина получил социальную выплату на строительство дома в сельской местности при условии официального трудоустройства и работы в селе на определенный срок. Хотя дом он построил и зарегистрировался в нем, обязательство по трудовой деятельности он не выполнил, уволившись сразу после получения денег. Суд потребовал вернуть выплату, однако мужчина не спешил это делать, и после вмешательства судебных приставов долг был принудительно взыскан», — сообщает в пресс-релизе пресс-служба курганского УФССП. Сумма возврата составила 357 тысяч рублей.