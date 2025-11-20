Логотип РИА URA.RU
Курганская школа вошла в ТОП-50 российского проекта по физкультуре и спорту

20 ноября 2025 в 13:30
Курганская школа добилась успеха в околоспортивном проекте

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Школа из Курганской области вошла в ТОП-50 самых активных участников проекта «Знание.Спорт». Проект охватил почти 20 тысяч школьников и студентов колледжей по всей России при поддержке Министерства спорта РФ. Информацию предоставило российское общество «Знание».

«Рейтинг победителей составлялся по количеству проведенных мероприятий и охвату слушателей. Всего в него вошло 50 школ и СПО из разных регионов страны. Одним из лидеров стала Новопетропавловская школа Далматовского округа Курганской области. Она получит комплект брендированного спортивного инвентаря», — рассказали в Российском обществе «Знание».

Инициатива стартовала в начале учебного года и познакомила молодых людей с достижениями российских спортсменов, основами здорового образа жизни и особенностями ГТО и фиджитал спорта. В проекте приняли участие более двух тысяч школ и СПО, а также более трех тысяч педагогов.

