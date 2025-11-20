Прокуратура добилась выплаты ущерба от осужденной чиновницы курганского округа

После установки светильников курганской чиновнице придется выплатить 60 тысяч в казну Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура через суд заставила осужденную чиновницу администрации Притобольного округа выплатить более 60 тысяч присвоенных бюджетных средств. Женщина была осуждена за растрату при установке светильников в деревнях — ведомство через суд добилось возмещения ущерба. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Одну из чиновниц Притобольного округа осудили за растрату. Нарушения нашли после установки светильников в деревнях, где она ранее была главой сельсовета. После вступления приговора в законную силу прокуратура подала гражданский иск. Суд его удовлетворил — женщине придется выплатить в казну более 60 тысяч рублей», — рассказали источники.

Информация нашла подтверждение в судебных материалах. Женщина являлась экс-председателем сельсовета, и с помощью знакомых устанавливала в трех деревнях светильники. Деньги брались из районного бюджета. Было установлено более 130 светильников. Закупать товар глава сельсовета ездила в Курган с мужем. Деньги за установку давали наличными или переводили на карту родственников рабочих.

Продолжение после рекламы