Прокуратура добилась выплаты ущерба от осужденной чиновницы курганского округа
После установки светильников курганской чиновнице придется выплатить 60 тысяч в казну
Фото: Илья Московец © URA.RU
Прокуратура через суд заставила осужденную чиновницу администрации Притобольного округа выплатить более 60 тысяч присвоенных бюджетных средств. Женщина была осуждена за растрату при установке светильников в деревнях — ведомство через суд добилось возмещения ущерба. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Одну из чиновниц Притобольного округа осудили за растрату. Нарушения нашли после установки светильников в деревнях, где она ранее была главой сельсовета. После вступления приговора в законную силу прокуратура подала гражданский иск. Суд его удовлетворил — женщине придется выплатить в казну более 60 тысяч рублей», — рассказали источники.
Информация нашла подтверждение в судебных материалах. Женщина являлась экс-председателем сельсовета, и с помощью знакомых устанавливала в трех деревнях светильники. Деньги брались из районного бюджета. Было установлено более 130 светильников. Закупать товар глава сельсовета ездила в Курган с мужем. Деньги за установку давали наличными или переводили на карту родственников рабочих.
После установки была проведена проверка, в ходе которой недосчитались отчетных документов. Было возбуждено уголовное дело по факту присвоения денежных средств. Женщина была признана виновной и получила штраф в размере 200 тысяч рублей. Ущерб составил 60 908 рублей. Эту сумму прокуратура взыскала к выплате в бюджет через суд. Чиновница была не согласна с решением, утверждая, что хищения она не совершала. «Денежные средства были потрачены на установку светильников, ущерб не установлен, так как никаких ревизий не проводилось, никто ей документов о возмещении ущерба не предъявлял», — приводит доводы женщины суд. Требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!