Перед выходными в Кургане понизят давление в водопроводе

Курганцев предупредили о ппонижении давления в водных сетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане временно снизят давление в сети холодного водоснабжения из ‑за регламентных работ на магистральном водоводе. Давление планируется восстановить к утру 22 ноября, при этом вода до верхних этажей домов может не доходить. Об этом сообщили в администрации Кургана

«Для проведения регламентных работ на магистральном водоводе диаметром 1000 мм с 18:00 21 ноября будет снижено давление в сети ХВС. Для минимизации неудобств ремонт пройдет ночью без полного опорожнения трубопроводов, однако водоснабжение на верхние этажи домов может быть затруднено. Планируем восстановить напор к 06:00 22 ноября», — говорится в telegram-канал администрации со ссылкой на «Водный союз».