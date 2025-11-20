Перед выходными в Кургане понизят давление в водопроводе
Курганцев предупредили о ппонижении давления в водных сетях
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане временно снизят давление в сети холодного водоснабжения из ‑за регламентных работ на магистральном водоводе. Давление планируется восстановить к утру 22 ноября, при этом вода до верхних этажей домов может не доходить. Об этом сообщили в администрации Кургана
«Для проведения регламентных работ на магистральном водоводе диаметром 1000 мм с 18:00 21 ноября будет снижено давление в сети ХВС. Для минимизации неудобств ремонт пройдет ночью без полного опорожнения трубопроводов, однако водоснабжение на верхние этажи домов может быть затруднено. Планируем восстановить напор к 06:00 22 ноября», — говорится в telegram-канал администрации со ссылкой на «Водный союз».
На время ремонта давление уменьшат в Кургане, микрорайоне Тополя, поселке Новый мир, селе Кетово, мкр. Новый Путейский, Черемухово и частично в поселке Увал (Пограничный институт и ул. Трактовая, 1, корпус 19). Воду не отключат полностью, но советуют заранее запастись необходимым запасом. Анализ воды после ремонта не планируется.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!