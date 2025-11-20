В Москве ВККС будет решать вопрос об аресте курганского экс-судьи Козлова

Бывший курганский судья может угодить под стражу по своему уголовному делу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит представление председателя следкома Александра Бастрыкина в отношении курганского судьи в отставке Валерия Козлова. Главный следователь запросил разрешение коллегии на арест бывшего судьи, подозреваемого во взяточничестве. Об этом URA.RU узнало из дополнения к повестке будущего заседания ВККС.

«О даче согласия на исполнение судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении судьи, председателя Юргамышского районного суда Курганской области в отставке Козлова Валерия Анатольевича», — сообщается на сайте ВККС. Рассмотрение представления главы СКР состоится 24 ноября.