В Москве ВККС будет решать вопрос об аресте курганского экс-судьи Козлова

20 ноября 2025 в 12:40
Бывший курганский судья может угодить под стражу по своему уголовному делу

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит представление председателя следкома Александра Бастрыкина в отношении курганского судьи в отставке Валерия Козлова. Главный следователь запросил разрешение коллегии на арест бывшего судьи, подозреваемого во взяточничестве. Об этом URA.RU узнало из дополнения к повестке будущего заседания ВККС.

«О даче согласия на исполнение судебного решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении судьи, председателя Юргамышского районного суда Курганской области в отставке Козлова Валерия Анатольевича», — сообщается на сайте ВККС. Рассмотрение представления главы СКР состоится 24 ноября.

В октябре у Козлова прошли обыски — по данным СМИ, он мог быть причастен к незаконному освобождению из колонии преступника Виталия Звонарева. Ранее сообщалось, что летом ВККС было дано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке.

