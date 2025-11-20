Педагог из Курганской области получила благодарность Росмолодежи Фото: Размик Закарян © URA.RU

Педагог допобразования из рабочего поселка Варгаши (Курганская область) Ольга Светогорова получила благодарность от федерального агентства по делам молодежи. Вручение грамоты состоялось на первом съезде родительских комитетов в Москве. Об этом URA.RU сообщили в управлении региональных коммуникаций общества «Знание».

«В рамках съезда наградили активных родителей и педагогов. <…> Среди награждаемых и представитель Курганской области. Благодарности Федерального агентства по делам молодежи удостоена <…> Ольга Светогорова», — сообщает пресс-служба в рамках своего пресс-релиза.

Ольга Светогорова из курганского поселка Варгаши получила благодарность Росмолодежи Фото: Управление региональных коммуникаций Общества «Знание»

Светогорова является главой КХФ в Варгашинском районе и педагогом дополнительного образования в местной СОШ №3. «Благодарность за содействие в решении задач, возложенных на Росмолодежь», — говорится в тексте почетной грамоты.

