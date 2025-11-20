Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Образование

Курганского педагога Светогорову отметили в федеральном агентстве Росмолодежи. Фото

20 ноября 2025 в 13:13
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Педагог из Курганской области получила благодарность Росмолодежи

Педагог из Курганской области получила благодарность Росмолодежи

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Педагог допобразования из рабочего поселка Варгаши (Курганская область) Ольга Светогорова получила благодарность от федерального агентства по делам молодежи. Вручение грамоты состоялось на первом съезде родительских комитетов в Москве. Об этом URA.RU сообщили в управлении региональных коммуникаций общества «Знание».

«В рамках съезда наградили активных родителей и педагогов. <…> Среди награждаемых и представитель Курганской области. Благодарности Федерального агентства по делам молодежи удостоена <…> Ольга Светогорова», — сообщает пресс-служба в рамках своего пресс-релиза.

Ольга Светогорова из курганского поселка Варгаши получила благодарность Росмолодежи

Фото: Управление региональных коммуникаций Общества «Знание»

Светогорова является главой КХФ в Варгашинском районе и педагогом дополнительного образования в местной СОШ №3. «Благодарность за содействие в решении задач, возложенных на Росмолодежь», — говорится в тексте почетной грамоты.

Продолжение после рекламы

В 2024 году общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации инициировало проведение конкурса инициатив родительских сообществ. За год в соревновании приняли участие 8,5 тысячи образовательных учреждений, причем почти половина из них (47%) находились в сельских районах.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал