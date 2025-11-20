Курганского педагога Светогорову отметили в федеральном агентстве Росмолодежи. Фото
Педагог из Курганской области получила благодарность Росмолодежи
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Педагог допобразования из рабочего поселка Варгаши (Курганская область) Ольга Светогорова получила благодарность от федерального агентства по делам молодежи. Вручение грамоты состоялось на первом съезде родительских комитетов в Москве. Об этом URA.RU сообщили в управлении региональных коммуникаций общества «Знание».
«В рамках съезда наградили активных родителей и педагогов. <…> Среди награждаемых и представитель Курганской области. Благодарности Федерального агентства по делам молодежи удостоена <…> Ольга Светогорова», — сообщает пресс-служба в рамках своего пресс-релиза.
Фото: Управление региональных коммуникаций Общества «Знание»
Светогорова является главой КХФ в Варгашинском районе и педагогом дополнительного образования в местной СОШ №3. «Благодарность за содействие в решении задач, возложенных на Росмолодежь», — говорится в тексте почетной грамоты.
В 2024 году общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации инициировало проведение конкурса инициатив родительских сообществ. За год в соревновании приняли участие 8,5 тысячи образовательных учреждений, причем почти половина из них (47%) находились в сельских районах.
