Курганский суд вынес приговор племяннице, обокравшей дядю после ранения на СВО

Жительнице Курганской области дали условный срок за присвоение выплат бойца СВО
20 ноября 2025 в 08:45
Жительница Курганской области присвоила миллионы дяди-фронтовика

Жительница Курганской области присвоила миллионы дяди-фронтовика

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Лебяжьевском муниципальном округе (Курганская область) районный суд вынес приговор жительнице за кражу средств. Женщина присвоила средства родного дяди, которые ему поступили после ранения в ходе СВО. За это ее приговорили к условному сроку. Об этом URA.RU сообщили источники из области правозащиты.

«Жительница Лебяжьевского округа присвоила около двух миллионов с карты дяди, который был ранен на СВО. Военный написал заявление о краже в полицию. Силовики выяснили, что деньги присвоила племянница, имевшая доступ к карте. На суде женщина созналась, ей дали четыре года колонии условно», — рассказали источники.

Информация нашла подтверждение в материалах районного суда. Дядя подсудимой ушел в зону СВО в 2023 году. В ходе военных действий он потерял телефон с доступом к онлайн-банку. Тогда он попросил племянницу помочь с выводом средств. Женщина помогала дяде, иногда просила помощи — он ей никогда не отказывал.

В 2024 году дядя получил ранение и ему поступила крупная выплата в размере трех миллионов рублей. О ней племянница умолчала и решила обустроить свою жизнь на эти деньги. Она купила домик, технику, сотовые телефоны, совершала другие траты. Общая сумма присвоенных средств составила более 1,95 млн рублей.

Участник СВО написал заявление в полицию. Перед этим он спрашивал племянницу, не брала ли она деньги. Женщина испугалась ответственности и солгала, что не брала деньги. Пока шло следствие, дядя погиб. Уже в суде женщина созналась и просила прощения у жены дяди.

Женщина была признана виновной в краже в особо крупном размере. Учитывая наличие малолетних детей, ее приговорили к условному сроку. «Признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 158 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 4 лет лишения свободы <…> наказание считать условным с испытательным сроком 3 года», — сообщается в постановлении. На приобретенное имущество наложен арест. Гражданский иск оставлен без рассмотрения.

