В Кургане подрядчик вместе с деревьями снес туристический стенд. Видео
На улице Куйбышева зачищают газоны от старых деревьев
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане по улице Куйбышева при сносе старых деревьев был убран и туристический стенд. Рабочие погрузили стенд в автомобиль, похожий на пикап, рассказали URA.RU читатели.
«На улице Куйбышева сносят деревья. Вместе с ними снесли туристический стенд. Конструкцию погрузили в автомобиль», — рассказал читатель URA.RU.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу администрации города Кургана. На момент публикации ответ не поступил. Ранее в мэрии сообщали, что по ул. Куйбышева проводятся плановые работы по оздоровлению зеленого фонда. Сносу подлежат исключительно аварийные и сухостойные деревья, представляющие угрозу для жизни и здоровья граждан. Молодые здоровые деревья не вырубают. Озеленение запланировано на весенний период 2026 года.
- ТехСервис20 ноября 2025 13:01Видимо пришла пора и стэнд рекламный поменять на современный и красивенький. Будут новые молодые деревья и новый красивый стэнд.
- Пронин Валерий20 ноября 2025 12:55Старые и больные деревья надо убирать, новые высаживать. Вот в статье, даже на фото, отчётливо видно насколько древние эти деревья. Правильно делают, наконец и на это дошли руки и деньги нашлись.
- Лидия П.20 ноября 2025 12:52По моему мнению, совершенно исчерпывающая информация в том что ранее сообщили в мэрии. Что не понятного? Там по Куйбышева все деревья старинные. Радоваться надо, что хотя бы сейчас обратили внимание, выделили средства и занялись этой проблемой.