В Кургане по улице Куйбышева при сносе старых деревьев был убран и туристический стенд. Рабочие погрузили стенд в автомобиль, похожий на пикап, рассказали URA.RU читатели.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу администрации города Кургана. На момент публикации ответ не поступил. Ранее в мэрии сообщали, что по ул. Куйбышева проводятся плановые работы по оздоровлению зеленого фонда. Сносу подлежат исключительно аварийные и сухостойные деревья, представляющие угрозу для жизни и здоровья граждан. Молодые здоровые деревья не вырубают. Озеленение запланировано на весенний период 2026 года.