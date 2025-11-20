Глаза боятся: курганский офтальмолог Кныш о коварных болезнях, операциях и чудо-линзах для остроты зрения

Наталья Кныш рекомендует курганцам проверять зрение не реже одного раза в год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В эпоху гаджетов и цифровой нагрузки здоровье глаз становится приоритетом для многих курганцев. В Курганском госпитале для ветеранов войн находится офтальмологический центр. Здесь сосредоточено современное оборудование и работают специалисты, которые лечат пациентов с заболеваниями и травмами глаз. О коварных болезнях, грозящих слепотой даже молодым людям, современных запросах пациентов и чудо-линзах, возвращающих остроту зрения за ночь, в интервью URA.RU рассказала хирург-офтальмолог, заведующая отделением микрохирургии глаза госпиталя Наталья Кныш.

—Наталья Олеговна, расскажите о себе: сколько лет вы в офтальмологии и почему выбрали именно это направление?

— Я работаю с 2000 года, скоро будет 25 лет. Выбрала это направление не случайно. Сначала думала о гинекологии, акушерстве, кардиологии или эндокринологии. Но во время цикла по офтальмологии в Омской медицинской академии увидела, как оперируют офтальмологи — это было так красиво и эстетично, что я влюбилась в профессию. На распределении по интернатуре выбрала офтальмологию. Меня направили в родной Курган, где я прошла интернатуру в областной клинической больнице. Год спустя устроилась в больницу скорой помощи. В 2006 году произошла реорганизация — все четыре офтальмологических отделения объединили на базе госпиталя. Это было правильно: мы получили доступ к лучшему оборудованию, и это дало толчок моей карьере. Я научилась работать на современных микроскопах и инструментах.

Для справки: Наталья Кныш выполняет весь спектр лазерных операций, проводит операции по лечению катаракты и патологии сетчатки, является автором пяти патентов. Под ее руководством с 2023 года в госпитале внедрено проведение сложнейшей операции по пересадке роговицы глаза.

— С какими проблемами чаще всего обращаются пациенты? Расскажите о распространенных заболеваниях и их причинах.

Хирург-офтальмолог Наталья Кныш выполняет весь спектр лазерных операций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Самая распространенная проблема — катаракта, помутнение хрусталика. Это возрастные пациенты, которые начинают видеть все как в тумане. В госпитале консультативная поликлиника, так что к нам приходят те, кто нуждается в хирургическом лечении. Катаракта лечится только операцией: на ранних стадиях наблюдаем, потом оперируем. В год проводим около 3,5 тысяч таких операций в наших стационарах.

Вторая проблема — патологии сетчатки: диабетические поражения, кровоизлияния в стекловидное тело, отслойки сетчатки. Это приводит к слепоте, если не вмешаться. Мы консультируем и оперируем в 95% случаев в Кургане. Бывают запущенные стадии — пациенты ждут, что «само пройдет» и «туман рассеется», но это приводит к необратимым изменениям. Но иногда лечение даже очень сложных случаев дает удивительные результаты: пациент, который ставил крест на зрении, через некоторое время после операции возвращается к нам с 100% зрением.

— Можно ли избежать этих проблем? Как профилактировать возрастные изменения глаз?

— Возрастные изменения неизбежны, но их можно замедлить. Нужно проходить регулярные осмотры у офтальмолога. Если снижается острота зрения, появляются какие-либо искажения, искры, молнии, «занавеска» в глазу — срочно к офтальмологу. Специалист должен посмотреть и оценить ситуацию, при необходимости провести хирургическое лечение. Не нужно ждать до запущенного состояния. Зарядка для глаз полезна, но не панацея. Современный образ жизни с его компьютеризацией и гаджетами приводит к перенапряжению органов зрения, особенно у детей и подростков — это усиливает у них близорукость и спазм аккомодации. Взрослым больше грозит синдром сухого глаза: сухость, ощущение песка в глазах. Для детей важно ограничение экранного времени. Для профилактики у взрослых можно использовать увлажняющие капли, важно соблюдать режим работы и отдыха.

Но самое важное – нужно проходить профилактические осмотры у врача-офтальмолога: раз в год, а для людей старше 50 лет – раз в полгода. Проверить остроту зрения, давление, состояние сетчатки, глазного дна. Существуют такие проблемы и заболевания, особенно у молодых людей, которые протекают без симптомов.

Например, глаукома. Внутриглазное давление давит на глазной нерв и приводит к формированию атрофических изменений. Глаз не болит, просто постепенно сужается поле зрения. Молодые пациенты часто не обращают на это внимание, и приходят к врачу уже при запущенных состояниях.

— Расскажите о современных методах коррекции зрения, о ночных линзах, которые возвращают остроту зрения и имплантации линз внутрь глаз.

Чек-ап органов зрения врач советует проходить один-два раза в год, чтобы вовремя заметить заболевания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Для молодых пациентов (до 40 лет) с близорукостью для коррекции зрения подходят ортокератологические (ночные) линзы. Одеваешь линзы на ночь — они моделируют роговицу, утром снимаешь и видишь на дальние расстояния 100% весь день. Они не только корректируют, но и профилактируют у детей и подростков прогрессирование близорукости, то есть имеют лечебный эффект. Моя дочь (ей 21 год) носит такие линзы и говорит: «Боженька их придумал». Линзы подбираются и изготавливаются индивидуально по параметрам глаза пациента. Эффект после одного применения держится от одного до четырех дней.

Но у людей в возрасте старше 40 лет использование ортокератологических линз проблематично: на дальние расстояния зрение скорректируется, будет четким, но вблизи вы не сможете даже писать. Это связано с возрастными особенностями фокусировки зрения.

Для пресбиопии (возрастная дальнозоркость) или близоруких пациентов после 45 лет применяется имплантация внутрь глаза мультифокальных интраокулярных линз. Такая линза полностью избавляет от очков, пациент видит на дальние, средние и ближние расстояния. Сейчас поток таких пациентов значительно вырос. Если в позапрошлом году мы проводили порядка 50 таких операций, то сейчас — больше 200. Перед операцией пациент проходит полное обследование органов зрения. Но надо понимать, что оперативное вмешательство не исключает осложнения. У нас пока осложнений не было.

- К каким последствиям могут привести воспалительные заболевания глаз, типа конъюнктивита?

- Воспалительные заболевания глаз, если их вовремя не вылечить, могут привести к осложнениям вплоть до потери зрения. Если глаз воспалился, покраснел, появилась светобоязнь, ощущение инородного тела, нужно сразу показаться офтальмологу. Нельзя заниматься самолечением. Не надо приходить в аптеку и спрашивать, что можно покапать в глаза. Лечение должно быть квалифицированным.

— Какие заболевания организма человека влияют на глаза?

— Диабет поражает микроциркуляцию, приводя к кровоизлияниям и отслойкам сетчатки. Гипертония может привести к «микроинсультам» зрительного нерва сетчатки, вплоть до слепоты. У пациентов с гипертонией бывают такие состояния, когда в течение 40 минут нужно оказать медицинскую помощь, иначе зрительный нерв гибнет.

— Расскажите о сложных случаях из практики, когда получились поразительные результаты?

Хирург-офтальмолог Наталья Кныш возвращает пациентам зрение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

- Был пациент с диабетом, сложный случай. Пациент слепой, у него было кровоизлияние внутрь глаза, сформировались спайки между сетчаткой и стекловидным телом, тракционная отслойка сетчатки. Операция прошла успешно: убрали кровь, приложили сетчатку. При выписке пациент видел все как в тумане. Когда он приехал на контроль через месяц, этим глазом он видел 100%. Хотя по диабету пациент декомпенсированный, то есть многие органы в организме имеют поражение. Второй глаз у него тоже был в плохом состоянии только без отслойки сетчатки. В глаз вводили специальные препараты, и лечение также привело к 100% восстановлению зрения. Мы сами удивились, как организм адаптировался. А пациент теперь называет офтальмологов волшебниками.

Недавно молодой человек пришел по направлению военкомата. На медкомиссии выявили, что он полностью не видит одним глазом. При осмотре мы отметили признаки давнего травмирования глаза. Выяснилось, что летом пациент работал с металлом, кусочек отскочил ему в глаз, но он не обратил на это внимание. При обследовании обнаружились осложнения, связанные с нахождением металлического осколка в глазу: ржавчина была отложена практически на всех тканях и структурах глаза. Мы искали инородное тело в глазу: рентген, узи и другие обследования не показали металл. Но поскольку развилась катаракта, пациенту назначили операцию. В операционной убрали катаракту, поставили искусственную линзу. Зашли внутрь глаза с помощью микроинструментов, осмотрели внутренность глаза и нашли осколок 3х5 мм — для глаза довольно большой. Достали его с помощью микромагнита. Сейчас пациент видит этим глазом 60%. И ему повезло, ведь длительное нахождение инородного тела в глазу могло привести к полной слепоте.

— Как развивается офтальмология в Кургане?

— Прогресс очень заметен: с 2000 года мы перешли от простых инструментов к высокотехнологичному оборудованию. Теперь есть отличные автокераторефрактометры, томографы, биометры, лазеры, микроскопы и комбайны для операций на переднем и заднем отрезках глаза. Раньше тяжелых пациентов отправляли в Екатеринбург, теперь оперируем сами. Курган не отстает — оборудование у нас современное. Из того, к чему можно стремиться — это оборудование 3D-визуализации, когда на операции хирург не в микроскоп смотрит, а надевает 3D очки и смотрит в экран телевизора. Мы были в Тюмени на конференции, там в офтальмологическом центре стоит такой прибор, врачи довольны. Я попробовала бы его в работе.

Медосмотр у офтальмолога можно пройти в поликлинике по предварительной записи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Как пройти полный чек-ап глаз и для кого это подходит?

—В Курганском госпитале для ветеранов есть услуга «Здоровый глаз» — это комплексное обследование для взрослых и детей (платно, запись по телефону в регистратуре). Медсестра проводит по кабинетам: проверка зрения, давления, глазного дна, томография и т.д. Врач оценивает и дает заключение. Подходит всем, особенно взрослым после 45 лет. Для детей — с 7 лет, если нет противопоказаний. Записываем индивидуально, чтобы избежать очередей.

— Насколько эффективны капли для «питания глаз», БАДы для профилактики снижения остроты зрения, очки с отверстиями для тренировки глаз, которые часто рекламируют продавцы?

- Волшебных капель для питания глаз и лечебных очков не существует. Вся офтальмология — это хирургическая специализация. Все, что неправильно работает в глазу, лечится хирургически. Исключения составляют воспаления или некоторые травмы. Например, раньше нарушения кровоснабжения зрительного нерва с отеком сетчатки лечили консервативно — капельницами и уколами. Сейчас от этого отошли: чтобы побороться с отеком, внутрь глаза вводят инъекцию. Профилактически назначаются только увлажняющие капли, витаминные препараты.

В целом, необходимо следить за общим состоянием здоровья и своевременно обращаться к врачу. Питание должно быть здоровым, с достаточным содержанием витаминов и минералов. БАДы не имеют доказательный эффект, поэтому я не рекомендую их пациентам. Препараты с лютеином назначаются тем, кто уже имеет проблемы, чтобы подпитывать сетчатку, а не для профилактики здоровым людям.