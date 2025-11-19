Новый врач-уролог пришел на работу в курганскую больницу

В урологическом отделении Курганской областной больницы №2 появился новый врач Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый врач-уролог поступил на работу в Курганскую областную больницу №2 в урологическое отделение. Об этом сообщает медучреждение на своей странице в соцсетях.

«Коллектив Курганской областной больницы №2 пополнил врач-уролог. Далерджон Мансурович Негматов окончил Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино по специальности „Лечебное дело“ в 2013 году, в 2014 году завершил интернатуру по специальности „Урология“. В 2023 году прошел ординатуру по урологии в Новосибирском государственном медицинском университете», — сообщает Курганская областная больница №2 в соцсети «ВКонтакте».

В медучреждении уверены в его профессионализме, ответственности и внимательном отношении к пациентам. Коллеги доктора выразили надежду, что его труд станет ценным вкладом в работу отделения и всей больницы.

