Новый врач-уролог пришел на работу в курганскую больницу
В урологическом отделении Курганской областной больницы №2 появился новый врач
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Новый врач-уролог поступил на работу в Курганскую областную больницу №2 в урологическое отделение. Об этом сообщает медучреждение на своей странице в соцсетях.
«Коллектив Курганской областной больницы №2 пополнил врач-уролог. Далерджон Мансурович Негматов окончил Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино по специальности „Лечебное дело“ в 2013 году, в 2014 году завершил интернатуру по специальности „Урология“. В 2023 году прошел ординатуру по урологии в Новосибирском государственном медицинском университете», — сообщает Курганская областная больница №2 в соцсети «ВКонтакте».
В медучреждении уверены в его профессионализме, ответственности и внимательном отношении к пациентам. Коллеги доктора выразили надежду, что его труд станет ценным вкладом в работу отделения и всей больницы.
Привлечение новых медицинских кадров в Кургане продолжается: ранее в областной онкологический диспансер поступил на работу врач-эндоскопист Валитхан Айтмуратов. Оба события — часть регионального проекта «Медицинские кадры» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- Алексей20 ноября 2025 08:52Регулярно читаю новости о трудоустройстве в эту больницу новых специалистов. Видимо там хорошо работает кадровая программа. Другим руководителям курганских медучреждений надо брать пример от Курганской областной больницы №2.
- Патриот20 ноября 2025 08:37Только таджики и соглашаются работать. Но ничего отматает время и уйдет в частную.