Вырос экспорт древесины из Прикамья в Азию

Пермская древесина отправится в Азию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Растет количество экспортированных лесоматериалов из Пермского края в страны Азии. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«Древесина отправляется в Китай, Вьетнам Монголию, Филиппины, Малайзию, Корею, Таиланд, Сингапур, Индию и Шри-Ланку. По сравнению с прошлым годом экспорт увеличился в 1,4 раза», — уточнили в ведомстве.