Экономика

Вырос экспорт древесины из Прикамья в Азию

20 ноября 2025 в 13:39
Пермская древесина отправится в Азию

Пермская древесина отправится в Азию

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Растет количество экспортированных лесоматериалов из Пермского края в страны Азии. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«Древесина отправляется в Китай, Вьетнам Монголию, Филиппины, Малайзию, Корею, Таиланд, Сингапур, Индию и Шри-Ланку. По сравнению с прошлым годом экспорт увеличился в 1,4 раза», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что 18 ноября из Пермского края было отправлено 400 кубометров лесоматериалов. Они будут доставлены в Китай и Вьетнам. Вся древесина прошла необходимый контроль.

