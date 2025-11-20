В Перми судебный пристав обвиняется в передаче личных данных третьим лицам

Логотип РИА URA.RU
20 ноября 2025 в 13:51
Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава Свердловского отдела ГУ ФССП Прикамья. Женщина обвиняется в том, что скопировала данные о должниках из внутренней системы и передала третьим лицам. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК региона.

«Преступление выявлено сотрудниками краевого УФСБ и сотрудниками отдела собственной безопасности ГУФССП. Они уличили судебного пристава в том, что она через мессенджер отправила третьим лицам информацию из внутренней базы ФССП. В кабинете обвиняемой проведен обыск и изъята необходимая документация», — уточняют в ведомстве.

Женщина во всем призналась. Суд отправил ее на время следствия под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливается ее причастность к другим преступным эпизодам.

