Застройщик, обманувший десятки семей в Екатеринбурге, получил срок в колонии
Владимир Хвалько руководил строительной компанией
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Октябрьский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию коммерсанта-застройщика Владимира Хвалько, который, по мнению обвинения, собрал десятки млн рублей на строительство частных домов и пропал. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
По версии следствия, в 2019 году Хвалько — руководитель «Центра загородной недвижимости» — заключил свыше 50 договоров с семьями. Он пообещал им, что построит для них жилье. Однако потерпевшие не получили не деньги, ни домов. Некоторым из покупателей он заявил, что столкнулся с финансовыми трудностями. Якобы он вовремя не получил от клиентов его компании около семи млн рублей, поэтому принял решение приостановить деятельность компании.
Однако следствию удалось установить, что строительством Хвалько заниматься не хотел. Полученные деньги через кассу он не проводил. Против него возбудили несколько уголовных дел по статье «Мошенничество».
«Владимира Хвалько признали виновным в совершении 47 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, семи — по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Путем частичного сложения назначенных наказаний ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на 4,5 года в колонии общего режима», — сказали в инстанции. С Хвалько в пользу потерпевших взыскано свыше 27 млн рублей. Защита, гособвинитель и сам Хвалько обжаловали вердикт.
Адвокат Хвалько — Вячеслав Войнов — отметил, что у его доверителя не было умысла на присвоение денежных средств потерпевших. Владимир не отрицает вину в причинении имущественного ущерба, в некоторых случаях лишь оспаривая сумму, которая вменялась следствием.
«Ранее при рассмотрении уголовного дела по инициативе прокурора была назначена повторная судебно-бухгалтерская экспертиза, которая пришла к выводам, что все движение денежных средств нашло отражение в бухгалтерском учете ООО „ЦЗН“. Кроме того, все расходы носили целевой характер. Также эксперты пришли к выводам, что Хвалько потратил на строительство на 600 тысяч рублей больше, чем получил от потерпевших. Это были деньги, которые он внес с продажи личного автомобиля. Он до последнего надеялся, что сможет исправить образовавшийся кассовый разрыв. На основании данных выводов эксперта, которые подтвердили, что Хвалько не присвоил себе ни рубля из денежных средств, полученных от потерпевших, сторона защиты считает, что в его действиях отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренные ст. 159 УК РФ», — заявил Вячеслав Войнов.
