Силовики оцепили территорию возле крупного завода в Екатеринбурге. Фото
Тревога оказалась ложной
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбурге вечером 20 ноября силовики оцепили территорию возле завода «Уралтрансмаш». Правоохранители исключили возможную опасность для горожан, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Поводом для экстренного реагирования представителей МВД послужил бесхозный предмет, обнаруженный прохожими, которые проинформировали об этом по 02. Сыщики, как и простые граждане, тоже не имеют права проверять такие или иные другие подозрительные находки. В таких случаях полиция всегда вызывает саперов. Сегодня проверкой найденного предмета занимались специалисты предприятия „Урал Вымпел“. Взрывотехники определили, что ничего криминального внутри найденного предмета, к счастью, не оказалось», — сказал полковник Горелых.
По его словам, поводом для переполоха послужил обычный детский пенал с ручками и карандашами. «Хочу отметить, что бдительность горожан и последовавшее информирование стражей порядка достойно похвалы. Именно так и нужно поступать всегда и всем, чтобы напрасно не рисковать», — подчеркнул представитель полиции.
Фото: руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!