«Поводом для экстренного реагирования представителей МВД послужил бесхозный предмет, обнаруженный прохожими, которые проинформировали об этом по 02. Сыщики, как и простые граждане, тоже не имеют права проверять такие или иные другие подозрительные находки. В таких случаях полиция всегда вызывает саперов. Сегодня проверкой найденного предмета занимались специалисты предприятия „Урал Вымпел“. Взрывотехники определили, что ничего криминального внутри найденного предмета, к счастью, не оказалось», — сказал полковник Горелых.