Глава минздрава отвечает в прямом эфире на вопросы свердловчан: онлайн-трансляция

Татьяна Савинова обсудит с гражданами вопросы медицины Фото: Размик Закарян © URA.RU

Заместитель губернатора и министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова впервые ответит на вопросы жителей региона и поднимет актуальные темы в прямом эфире программы «Открытый диалог». Основные заявления главы ведомства — в онлайн-трансляции URA.RU.

18:17 Минздрав создал чат-бот по оценке дозвона до регистратуры в 8, 9 и 10 утра во все небольшие больницы Свердловской области. «Мы главным врачам выкладываем это в текущем режиме. Если боту ответили до 1 минуты, то горит зеленый цвет, от 2 до 5 минут — розовый. Задача первая — сделать дозвон доступным».

18:15 Савинова говорит, что понимает, как выстроить процесс, чтобы пациентам можно было попасть хотя бы к терапевту. «Зачастую пациенты сами хотят записаться к узкому специалисту, но нужно сначала обратиться к терапевту. Ситуацию может решить работа дежурного участкового терапевта».

Продолжение после рекламы

18:12 «За один-два дня это не произойдет, но мы с коллегами найдем способ, как все улучшить. Я глубоко убеждена, что дело в руководстве конкретного врачебного учреждения, где нет организации. Если не выстроены процессы, то мы хоть золотом покроем стены, удовлетворенности не будет», — сказала министр.

18:10 Заведующая объясняет проблему отсутствием кадров, но Савинова залезла в компьютер. «У вас штат укомплектован, а вы говорите, что вам не к кому записаться». Министр заявила, что новая поликлиника в Академическом — это позор.

18:09 Савинова сама решила обратиться в поликлинику в Академическом с условной болью в животе. Ей назначили прием на 2 декабря, то есть придется ждать две недели. «Я просто залезла в тапки пациента, и вот что я должна делать, если раньше чем на 2 декабря нет записи?»

18:08 На первом этапе посмотрят, сколько занимает времени ремонт. В будущем планируется делать такой проект раз в год.

18:06 Татьяна Савинова рассказала, что в этих залах сделано все для партнерских родов. «В Первоуральске не было никогда санузлов в родовой. Сейчас в каждой родовой будет туалет, ванная, шведская стенка, фитболы, мячи. Хочу сказать большое спасибо „Сима-ленду“. Первый проект в Первоуральске они полностью финансируют». Сейчас закупаются все материалы.

18:03 «Сейчас очень важно, чтобы женщина хотела рожать. Когда женщина принимает решение, когда у нее есть первый ребенок, рожать или не рожать. Она рассматривает многие факторы. Если у нее есть опыт, то она может на подсознательном уровне понимать, хочет ли она рожать по фактору „красиво-некрасиво“. В роддомах Тагила, Первоуральска, Каменска-Уральского появятся родильные комнаты с красивым дизайном. У нас есть девять вариантов дизайна — это лес, античный дворец, горы, море. Женщина приезжает, и у нее есть выбор», — говорит глава минздрава.

17:59 Также Савинова впервые презентовала новые родовые, которые появятся в Первоуральске. «Есть даже такое понятие как салютогенный дизайн, который влияет на здоровье. Это не иллюзия, внешняя среда влияет на наше настроение», — заявила министр.

















1/5 Фото: скриншот прямого эфира ОТВ









17:56 Жители поселка Буланаш интересуются, когда сделают подход к больнице. Сейчас женщины с колясками пройти не могут. «Мы вложили свыше ста миллионов рублей, но не доработали с благоустройством, не доехала до этого объекта, благоустройство планируется на весну. В Североуральске в пригороде такая же история, поликлиники ремонтируются, но не продумано благоустройство», — заявила глава минздрава.

Продолжение после рекламы

17:54 Вопрос из Березовского. «В детской поликлинике год нет отоларинголога. Вынуждены лечиться платно или ездить в Екатеринбург». «Один из педиатров из Березовского поступила в ординатуру, будет работать с сентября лор-врачом», — пояснила министр.

17:52 «За год вводим семь поликлиник. В Екатеринбурге открыта поликлиника на улице Готвальда и на Уралмаше. Откроют до конца года три поликлиники — в Березовском, Арамиле, Серове».

17:51 В регионе построено три новых поликлиники. Еще четыре находятся на стадии завершения.

Фото: скриншот прямого эфира ОТВ





17:49 Держим этот объект на контроле, на связи с главврачом, сказала министр. «Когда будет подрядчик, я съезжу туда, прослежу. Надеюсь, к концу весны все будет готово».

17:48 Вопрос из Невьянска по поводу заморозки ремонта в детской больнице. Савинова пояснила, что в Невьянске есть проблема с подрядчиком. «Работы выполнены только на 30%, больница расторгла контракт в конце октября, идет процедура размещения контракта. Если в декабре появится новый подрядчик, за четыре месяца работы будут выполнены».

17:46 Также в эфире показали статистику по количеству родов в роддомах на севере области.

Фото: скриншот прямого эфира ОТВ





17:44 В будущем ургентных залов в регионе станет 28. Они предполагают экстренную помощь роженицам, здесь есть все необходимое, чтобы малыш безопасно появился на свет. Есть аппараты ИВЛ, кресло для приема родов. Если что-то пошло не по плану, роды с осложнениями, есть возможность поднять роженицу в операционную. В Карпинске за десять лет не было экстренных родов, всех направляют в Краснотурьинск.

17:42 «Все боятся этого изменения. Мы будем выполнять порядок оказания медпомощи. Маршрутизация выстроена в ваших интересах, чтобы с вашим здоровьем все было в порядке, потому что если будут какие-то непредвиденные обстоятельства, помощь целого спектра специалистов будет оказана. В перинатальные центры и роддома женщины госпитализируются заранее, в 99% случаев скорая помощь понимает, что может довезти пациентку до роддома, не происходит родов в дороге».

17:41 «Североуральск — типичный пример, где был роддом, сейчас ургентный зал. Ничего не меняется. Они и сегодня уже маршрутизированы в роддом Краснотурьинска. Сейчас в Североуральске 197 родов было за 10 месяцев, 20 родов прошли в самом городе, остальные в Краснотурьинске. В Североуральске нет круглосуточного дежурства врача-гинеколога, реаниматолога, есть только акушерский пункт», — поделилась Савинова.

Продолжение после рекламы

17:40 В прямом эфире поднимают вопрос о роддоме в Североуральске. Глава города признался, что не отдал бы свою супругу в учреждение, потому что там нет лаборатории и делают операции один раз в год.

Фото: скриншот прямого эфира ОТВ









17:37 «Там не закрывается роддом, у нас там ургентный зал, который предназначен для оказания экстренной и неотложной помощи роженицам и новорожденным в стационарных условиях», — пояснила министр. Не первый год пациентки из Ревды едут рожать в Первоуральск. Всего в регионе 18 ургентных залов.

17:36 Вопрос из Ревды. Женщина спрашивает, почему в городе закрывается роддом, а рожениц привязывают к Первоуральску?

17:35 Савинова пояснила, что сейчас в здании идет ремонт, он начался летом. «Строители быстро работают, вчера была первая приемка. Осталось закупить мебель и поставить ее. Достаточно высокая строительная готовность. Мы дали неделю строителям на доделку мелких замечаний. Под елочку женскую консультацию мы откроем. Временные неудобства есть, но это в пределах одного района».

17:33 Начали поступать первые вопросы от свердловчан.

Фото: скриншот прямого эфира ОТВ





17:32 «По поводу пап. Я слышала не одну и не две реакции от мужчин: „Пойдем рожать, чтобы получить такой классный альбом“», — делится Татьяна Савинова.

17:30 Власти решили сделать подарок роженицам — им вручают альбомы. Они создавались с большой любовью дизайнерами и медиками. В них собрано все до мелочей: там собрали самую важную и актуальную информацию по уходу и заботе над малышом от свердловских педиатров. Помимо альбома, детям дарят коллекционные монеты, можно собрать четыре, но для этого нужно родить четверых детей.

17:28 Также в прямом эфире озвучили, что за последние 25 лет выросла онкозаболеваемость в два раза. Когда заболевание выявляют на ранней стадии, его можно оперировать, и эта радикальная операция позволяет избавить от злокачественной опухоли. «Если в начале работы онкоцентра на Соболева было пять тысяч операций, то сейчас 23 тысяч операций. В лучевой терапии было 2 тысячи человек, сейчас 8. В диспансере на Соболева было 12 тысяч пациентов в год, сейчас 57. Таким образом, такая динамика приводит к тому, что мы вынуждены откладывать оперативные вмешательства. Для онкопациента каждый день является важен, в том числе психологически», — прозвучало в прямом эфире.

17:25 У нас есть все необходимое оборудование, мы решим внутреннюю логистику, проведем ремонт. У главврача амбиция — сделать это за два месяца. «Я думаю, мы откроемся весной», — говорит Савинова.

Продолжение после рекламы

17:22 Здание на Дагестанской будет передано онкодиспансеру уже в конце декабря. Там будет три хирургических отделения: гинекология, маммология и абдоминальная хирургия, всего по 45 коек.

17:21 «Руководство роддома задержалось с разъяснением ситуации. Предлагается трудоустройство в 20-ю больницу, которая находится на той же территории. Сегодня состоялась встреча с представителями 40-го роддома, ОПЦ, все заинтересованы в таком чудесном коллективе. Также часть коллектива может остаться в том же здании на Химмаше, где расположится хирургическое отделение онкодиспансера в связи с ростом онкобольных в два раза с момента начала работы онкодиспансера на Соболева».

17:19 «Мы рассчитываем, что со следующего года будем видеть тенденцию по повышению рождаемости. Даже если число родов увеличится в два раза, нынешние медицинские технологии позволят принять всех», — говорит Савинова.

17:19 В Екатеринбурге достаточно родильных домов — и государственных, и частных, которые бы хотели иметь объемы в рамках ОМС, готовы участвовать в оказании медпомощи. Поэтому проблем с дефицитом мест нет.

17:17 Татьяна Савинова пояснила, почему закрывается роддом. «Там замечательный коллектив. Это один из старейших родильных домов, но сегодня требования очень сильно ужесточаются. Сегодня для нас главным является безопасность медицинской деятельности. Там фундаментальное несоответствие требованиям, которые предъявляются к перинатальным центрам», — сказала министр.

17:15 На Дагестанской фиксируют шесть родов в сутки. Поток перенаправят на отделение на Комвузовской, там уже готовы принять новых рожениц.

17:14 Зданию на Дагестанской 49 лет. В минздраве пояснили, что закрыли его в интересах женщина, так как здание не соответствует критериям безопасности. В частности, операционная, палаты и другие помещения находятся на разных этажах, что препятствует оказанию качественной медпомощи. Рожениц приходится перемещать на лифте, что небезопасно.

17:12 Одна из самых острых тем — закрытие роддома на Дагестанской в Екатеринбурге. «Где рожать?» — спрашивают жительницы Химмаша.

17:11 На этой неделе также был День недоношенных детей. «Недоношенные дети — это родившиеся до 35-й недели беременности, в среднем в регионе их 3000. Особую заботу вызывают дети с весом менее 1,5 кг, их порядка 250. Еще больше труда доктора вкладывают в недоношенных детей с экстремально низким весом, их 200, из них 120-140 рождается в перинатальном центре», — поделилась Савинова.

Продолжение после рекламы

17:04 «Нельзя быть педиатром на работе. Это не профессия, а образ жизни. Глубоко убеждена, что нельзя выйти с работы и выключиться. Педиатры работают не только с ребенком, но и его семьей. Это настоящий семейный доктор, и всех педиатров я поздравляю — вы большие молодцы», — сказала министр.

17:03 Сегодня День педиатра, Татьяна Савинова сама трудилась в этой должности. Она поздравила коллег с праздником.

17:03 Это первый выпуск, но будут и другие, посвященные разным аспектам. Сегодняшний эфир посвящен родовспоможению.

Фото: telegram-канал ОТВ









17:01 Прямой эфир стартует. Ведущие анонсировали, что такой формат общения позволит развенчивать мифы и решать вопросы, которые волнуют свердловчан.

16:56 Проект станет регулярным и будет выходить ежемесячно, что позволит свердловчанам регулярно получать ответы на актуальные вопросы от руководства региона.

16:55 Татьяна Савинова обсудит острые проблемы в медицине и социальной сфере.