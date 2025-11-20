На открытие трассы по ВКС подключился Мишустин Фото: telegram-канал Дениса Паслера

На трассе P-351 Екатеринбург-Тюмень, являющейся частью важной федеральной трассы М-12, 20 октября открыли обход города Богданович. Раньше машины и фуры ездили напрямую через город круглосуточно, что создавало пробки на въезде и проблемы с экологией в самом городе. Открывать участок приехал губернатор Свердловской области Денис Паслер, по ВКС он отчитался о проделанной работе премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, передает корреспондент URA.RU.

«Это событие очень упростило жизнь жителям Богдановича, потому что раньше днём и ночью фуры, легковые машины ездили туда-обратно. Из городов на направлении — это самое проезжаемое место. Было очень шумно и грязно, круглосуточно. Фуры, которые ездили через город, разбивали дороги,» — поделилась эмоциями об открытии жительница Богдановича с корреспондентом URA.RU.

Открытие этого участка сделает проще всем категориям жителей, как водителям, так и местным. Это отметил и губернатор Денис Паслер. «Конечно же, огромное количество машин едет на север нашей страны, в Тюмень, Ханты-Мансийск, Ямал. И эта дорога сильно усложняла доставки грузов. Для Богдановича это отдельное событие. Безусловно, с выносом пассажиропотока за пределы города улучшится и экологическая составляющая, и транспортная безопасность, и вообще нагрузка на инфраструктуру города существенно изменится,» — отметил губернатор.

На открытии дороги помимо Паслера присутствовали также начальник «Уралуправтодор» Евгений Сергеевич Куркин, замгендиректора ДСК Автобан Александр Карлович Эфа.

Новая автомобильная дорога с четырьмя мостами и путепроводами позволит полностью вывести из Богдановича транзитный поток фур и легкового транспорта, направляющегося из Екатеринбурга в Тюмень и далее в северные и восточные регионы России.

Реконструкция участков трассы Р-351 в тюменском направлении продолжается в рамках создания скоростной магистрали М-12 «Восток». К 2026 году вся дорога от Екатеринбурга до Тюмени будет расширена до четырёх полос и станет логическим продолжением федеральной трассы, связывающей Москву, Казань, Екатеринбург, Тюмень и северные территории страны.