Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Здоровье

Свердловские медики выходили ребенка, родившегося с весом 370 граммов

20 ноября 2025 в 17:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Девочку спасли, сейчас ей уже шесть лет (архивное фото)

Девочку спасли, сейчас ей уже шесть лет (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

Врачи Свердловской области сумели выходить новорожденную девочку, которая появилась на свет с весом всего 370 граммов. Об этом рассказала заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова во время прямого эфира на областном ТВ.

«Сейчас этой девочке шесть лет, она жива и вполне здорова. Медики совершают чудеса», — отметила Савинова.

Всего, по ее словам, в регионе ежегодно рождается около 30 тысяч малышей до 35-й недели беременности. Они вызывают особую заботу педиатров. Из них недоношенных, с экстремально низким весом — ниже одного килограмма — на свет появляется примерно 200 детей. «Их выхаживание — ежедневный подвиг врачей», — подчеркнула министр. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал