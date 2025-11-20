Свердловские медики выходили ребенка, родившегося с весом 370 граммов

Девочку спасли, сейчас ей уже шесть лет (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Врачи Свердловской области сумели выходить новорожденную девочку, которая появилась на свет с весом всего 370 граммов. Об этом рассказала заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова во время прямого эфира на областном ТВ.

«Сейчас этой девочке шесть лет, она жива и вполне здорова. Медики совершают чудеса», — отметила Савинова.