Происшествия

Криминал

Осужденной за взятки экс-сотруднице челябинской ИК вернули звание полковника

20 ноября 2025 в 13:21
Татьяне Николаевой вернули погоны

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Получившей условный срок за коррупцию экс-начальнице Центра трудовой адаптации ИК №5 Челябинска Татьяне Николаевой вернули звание полковника внутренней службы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Седьмого кассационного суда общей юрисдикции, в котором и было принято решение.

«Апелляционное определение Челябинского областного суда от 11 февраля 2025 года в отношении Николаевой изменили. Исключили указание на назначение дополнительного наказания в виде лишения специального звания — полковник внутренней службы по каждому из преступлений. В остальной части это же апелляционное определение и приговор Тракторозаводского районного суда Челябинска в отношении Николаевой оставлены без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Николаева была задержана 16 июля 2024 года. Согласно судебному акту, незадолго до этого она вышла на пенсию, отработав в УИС почти 27 с половиной лет. Вопросы же к ней возникли из-за ее деятельности на посту главы Центра.

Следствие считало, что в период с августа 2022 года по июнь 2024 года Николаева получала взятки от одного из предпринимателей. За это она помогала ему с заключением договоров подряда и оказывала общее покровительство при их исполнении. В частности, денежные средства полагались за общее покровительство и пошив в установленный срок изделий за счет привлечения сверхурочно к работам заключенных. Всего за этот период она получила 660 тысяч рублей.

После задержания Николаевой предъявили обвинения по четырем эпизодам получения взяток. Она призналась в содеянном, с ней заключили досудебное соглашение. В первой инстанции ее приговорили к шести годам условно, со штрафом в размере 1 млн рублей с лишением права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на пять лет. В апелляции к наказанию добавили лишение звания. Сейчас это решение отменили.

Комментарии (1)
    20 ноября 2025 13:31
    Зачем ей на пенсии звание? Пусть редиску с дачи продаёт, как раз по специальности - лечение трудом
