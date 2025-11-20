Бюджет Челябинской области на 2026 год принят депутатами ЗСО в первом чтении

Областной бюджет сохраняет свою социальную направленность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области сегодня в первом чтении рассмотрели и приняли проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Об этом сообщил председатель ЗСО Олег Гербер, передает корреспондент URA.RU.

«Бюджет на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов принят в первом чтении», — сообщил Гербер во время заседания, передает корреспондент URA.RU. Доходы бюджета Челябинской области на 2026 год запланирован в сумме 318,8 миллиардов рублей, их них 90% доходов — собственные налоговые и неналоговые поступления. Расходы — 379,3 миллиарда рублей, что выше первоначального бюджета 2025 года на 10,5%.

Ко второму чтению доходы и расходы будут скорректированы с учетом окончательного распределения федеральных межбюджетных трансфертов по регионам, отметил министр финансов Челябинской области Иван Родионов. Приоритетными направлениями бюджета остаются поддержка участников СВО и их семей, выполнение соцобязательств перед жителями, обеспечение уровня зарплат бюджетников в соответствии с указами президента.

В целом в 2026 году расходы социального характера составят более 70% бюджета. На социальную поддержку и обслуживание планируется направить 111,4 миллиарда рублей, на образование — 77,7 миллиарда рублей, здравоохранение — 30 миллиардов рублей, культуру — 4,9 миллиардов рублей.

В числе приоритетов также развитие инфраструктуры, промышленности и предпринимательства в Челябинской области. На эти цели в 2026 году в бюджет заложат 85,3 миллиарда рублей. Общий объем региональных трансфертов городам и округам области пока запланирован в сумме 140 миллиардов рублей.