Брендовые фестивали, всероссийские акции и уральская кухня: что ждет челябинцев в 2026 году

Ильменский фестиваль традиционно пройдет в Челябинской области летом 2026 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство культуры Челябинской области представило проект культурного календаря на 2026 год. Жителей региона ждут десятки брендовых фестивалей, акций, выставок и конкурсов. О самых ожидаемых фестивалях и акциях следующего года — в материале URA.RU.

«Министерство культуры Челябинской области представило проект плана работы на 2026 год. Как следует из документа в 2026 году на Южном Урале вновь пройдут брендовые фестивали всероссийского и международного уровней, а также ряд мероприятий, посвященных юбилейным датам», — уточнили в пресс-службе минкульта региона.

Уже в феврале челябинцев ждут два крупных события: Международный фестиваль музыкального юмора с Игорем Бутманом и исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима». В марте пройдет этап Всероссийского фестиваля народного танца «Уральский перепляс» и конкурс по ручной вышивке «Скажи нам, нить, через века». К 120-летию режиссера Сергея Герасимова Исторический музей подготовит выставку «Мастерская Герасимова: 120 лет школе гениев».

Продолжение после рекламы

Апрель станет месяцем международных проектов: Челябинская филармония представит три фестиваля — «Денис Мацуев представляет...», «Весенний beat» и «Вива опера». А в библиотеках региона пройдут «Библионочь» и «Библиосумерки». Позднее будут проведены акции «Ночь театрального искусства», «Ночь музеев» и «Ночь искусств».

Летом в Челябинской области ожидается множество уличных мероприятий. Среди них — XXV областной фестиваль «Русский хоровод», традиционные Бажовский, Бушуевский и Ильменский фестивали, праздники «Иван Купала» и «Сабантуй», а также фольклорно-этнографический фестиваль «Аркаим» и фестиваль традиционной кухни «Крынка».

Театр кукол имени Вольховского проведет Международный фестиваль «Соломенный жаворонок» для взрослых, а Музеи Московского Кремля привезут выставку о символике синего цвета и русской культуре. В течение года челябинцев также ждут гастрономические фестивали «Уральские пельмени на Николу зимнего» и «Сто лет в обед», ретрофестиваль «Песни юности нашей», а также фестивали современного искусства «Дебаркадер» и «#Неискусственно».