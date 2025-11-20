Специалистам рыбного хозяйства Челябинской области предлагают зарплату более 79 тысяч рублей

Рыбоводческие хозяйства Челябинской области предлагают все больше вакансий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области спрос на специалистов рыбохозяйственной отрасли вырос на 45%, и сейчас им предлагают зарплату в среднем 79 262 рублей за полный день. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Работы» по УрФО.

«Отрасль сегодня одновременно повышает доступность продукции, модернизирует производства, обновляет флот. Эти процессы напрямую отражаются на рынке труда — предприятия активнее расширяют мощности, внедряют новое оборудование и увеличивают набор персонала. На этом фоне средние зарплатные предложения для сотрудников рыбпрома в среднем за год выросли в России на 29%. Мы также фиксируем значительный рост спроса на сотрудников таких предприятий, прежде всего занятых переработкой и подготовкой рыбной продукции, а также на складских специалистов в Калининградской (+174%), Вологодской (+132%) Архангельской (+103%) областях, Приморском крае (+96%), а также в Псковской области (+92%)», — говорит Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».

Самые востребованные сейчас — обработчики рыбы: число вакансий для них за первые десять месяцев 2025 года выросло в 2,7 раза. Схожая динамика и у помощников по хозяйству предприятий рыбной промышленности: число открытых позиций с января по октябрь 2025 года выросло на 33%. В тройку самых востребованных вошли и грузчики, отвечающие за перемещение готовой продукции и сырья на производстве. С января по октябрь 2025 года работодатели стали искать их на 20% активнее.

Продолжение после рекламы